Смотрите, как будет выглядеть новый сквер на Шулявке, который откроют уже этим летом (фото)

В Киеве возле станции метро "Шулявская" снесли около двух десятков МАФов. Вместо них на этой территории обустраивают сквер. Открытие новой зеленой зоны запланировано на 15-20 июня.

Об этом сообщает КГГА .

Добавим, что в столице возле станций метро массово сносят киоски. Местные власти отмечает, что во время войны подземка работает как укрытие для населения, поэтому проходы к ней должны быть расчищены.

Также отмечается, что возле станции метро "Героев Днепра" вскоре откроют новое общественное пространство, которое обустроят вместо демонтированных МАФов.

Вот так будет выглядеть новый сквер на Шулявке (фото: КГГА)

Визуализацией будущего сквера на Шулявке поделились на информационном щите. В новой зоне озеленения обустроят дорожки, установят лавочки и высадят растения. Сейчас уже ведутся строительные работы на данном участке.

Проект предусматривает создание зеленой зоны вдоль Берестейского проспекта, напротив здания "Пресса Украины". Сквер построят за счет городского бюджета. Точную стоимость пока власти не разглашают, обещают ее озвучить после завершения работ.

Раньше мы делились визуализацией того, как Киев выглядел бы без авто и билбордов на набережной Днепра.

Смотрите фото того, как будет выглядеть парк Сверстюка после реконструкции.