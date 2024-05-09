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Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построят

Четверг 09 мая 2024 07:42
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Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построят Как будет выглядеть самый большой аэропорт в мире (фото: Foster and Partners)
Автор: Василина Копытко

Самый большой в мире аэропорт планируют открыть в 2030 году в Саудовской Аравии. Он будет иметь 6 гигантских взлетно-посадочных полос. Стоимость строительства - 23 миллиарда фунтов стерлингов (почти 1118 млрд гривен).

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro.

Как будет выглядеть самый большой аэропорт в мире

Международный аэропорт имени короля Салмана откроется в Эр-Рияде в 2030 году. Сообщается, что его площадь составит более 57 кв. км. Из них 12 кв. км будет отведено под торговые точки.

Проектированием аэропорта занимается компания Foster+Partners, которая также работала над автобусным терминалом Midtown в Нью-Йорке и новым аэропортом Марселя.

Новый аэропорт объединит текущие терминалы международного аэропорта Короля Халида, работающего с 1983 года.

Отмечается, что строительство должно создать около 150 000 рабочих мест.

Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построятАрхитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построятТак будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)

Проект аэропорта поможет Саудовской Аравии превратить Эр-Рияд в десятку лучших городов мира, это будет также способствовать росту населения города до 15-20 миллионов человек к 2030 году.

Сейчас крупнейшим аэропортом в мире является международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам, в Саудовской Аравии. Его открыли в 1999 году, ранее он служил авиабазой США во время войны в Персидском заливе, теперь обеспечивает сообщение с 43 пунктами назначения.

Более 10 миллионов пассажиров ежегодно совершают рейсы в аэропорт и из него, здесь работают 37 авиакомпаний.

Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построятАрхитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построятТак будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)

Раньше мы показывали проект реконструкции набережной в Сумах.

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