Архитекторы показали проект самого большого аэропорта в мире: когда и где его построят
Самый большой в мире аэропорт планируют открыть в 2030 году в Саудовской Аравии. Он будет иметь 6 гигантских взлетно-посадочных полос. Стоимость строительства - 23 миллиарда фунтов стерлингов (почти 1118 млрд гривен).
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Metro.
Как будет выглядеть самый большой аэропорт в мире
Международный аэропорт имени короля Салмана откроется в Эр-Рияде в 2030 году. Сообщается, что его площадь составит более 57 кв. км. Из них 12 кв. км будет отведено под торговые точки.
Проектированием аэропорта занимается компания Foster+Partners, которая также работала над автобусным терминалом Midtown в Нью-Йорке и новым аэропортом Марселя.
Новый аэропорт объединит текущие терминалы международного аэропорта Короля Халида, работающего с 1983 года.
Отмечается, что строительство должно создать около 150 000 рабочих мест.
Так будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)
Проект аэропорта поможет Саудовской Аравии превратить Эр-Рияд в десятку лучших городов мира, это будет также способствовать росту населения города до 15-20 миллионов человек к 2030 году.
Сейчас крупнейшим аэропортом в мире является международный аэропорт имени короля Фахда, также известный как аэропорт Даммам, в Саудовской Аравии. Его открыли в 1999 году, ранее он служил авиабазой США во время войны в Персидском заливе, теперь обеспечивает сообщение с 43 пунктами назначения.
Более 10 миллионов пассажиров ежегодно совершают рейсы в аэропорт и из него, здесь работают 37 авиакомпаний.
Так будет выглядеть новый аэропорт (фото: Foster and Partners)
Раньше мы показывали проект реконструкции набережной в Сумах.
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