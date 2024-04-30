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Архитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может стать

Сумы, Вторник 30 апреля 2024 16:13
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Архитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может стать Какой может стать набережная в Сумах (фото: Сумы будущего)
Автор: Василина Копытко

В Сумах архитекторы сделали концепт дизайн-проекта набережной Псла. Он предусматривает обустройство зон тихого и активного отдыха, установку фонарей и обустройство инклюзивных пешеходных дорожек.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Цукр.

Какой может стать набережная в Сумах

В Сумах Школа архитектуры и дизайна представила проект "Живой путь: Река в городе". В его рамках они разработали руководство для громад с советами, как восстанавливать водные объекты. На его основе сообщество "Суми майбутнього" создали концепт обновленной набережной Псела

Для проекта выбрали именно набережную Псела, потому что она дополняет систему парков и скверов города.

Архитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьПлан обновления набережной в Сумах (фото: "Суми майбутнього")

"Зоны вокруг Псла мы условно назвали "Швейцария" (ибо сохранилось историческое название парка, который там был), "Гусинцы", "Здибанка" и "Усадьба Харитоненко", - рассказал архитектор Игорь Титаренко.

Проект предусматривает обустройство инклюзивных пешеходных дорожек, установку фонарей, а также создание зоны тихого и активного отдыха.

Архитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьТак может выглядеть набережная в Сумах (фото: "Суми майбутнього")

Согласно замыслу архитекторов, в части "Гусинцы" построят сооружение Sumy Shelter, паркинг, зоны для настольных игр, пирс, беседки, площадку для выгула собак, художественную площадку и общественные инклюзивные туалеты.

Также отмечается, что руководство по разъяснению, как организовывать пространство возле воды и создавать рекреационные зоны для сохранения природы, предоставит людям инструменты для понимания проблем.

Архитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьАрхитекторы разработали концепцию новой набережной в Сумах. Смотрите, какой она может статьТак может выглядеть набережная в Сумах (фото: "Суми майбутнього"​​​​​​​)

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