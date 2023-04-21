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Смотрите, как будет выглядеть гостиница в Карпатах, которая "сольется" с природой (фото)

Вот как может выглядеть уникальная гостиница в Карпатах (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Украинские архитекторы создали проект гостиницы в Карпатах, которая будет иметь минимальное вмешательство в ландшафт и не будет нарушать гармонию природы и горных пейзажей.

Об этом пишет The Village.

Какая концепция отеля

Мастерская дизайна и архитектуры Makhno Studio разработала проект гостиницы "Карпаты" в современном украинском стиле. По словам авторов, концепция такая, что сооружение будет иметь лишь минимальное вмешательство в горный ландшафт.

"В основе здания лежит каменный сад, который выдержал испытание временем от самого рождения Карпатских гор. Его дизайн является отражением величественных вершин, тянущихся к солнцу", - заявляют архитекторы.

Во внутреннем дворе отеля разработчики проекта планируют разместить подвесной бассейн, а его бордюр украсить камнями.

Вот так будет выглядеть гостиница, которая максимально интегрированная в ландшафт (фото: Makhno Studio)

Чем уникален этот проект

Здание предлагают построить в монохромных оттенках. Чтобы достичь гармонии с природой, архитекторы позаимствовали "дизайнерские приемы" из мира природы - отель максимально лишен прямых форм и линий.

А все цвета, использованные в дизайне, не контрастируют с окружающей средой. Каждая комната будет иметь панорамные окна с видом на горы.

В центре внутреннего двора отеля предлагают обустроить бассейн (фото: Makhno Studio)

В фойе стены планируют украсить фирменной объемной плиткой, разработанной студией.

Архитекторы подчеркивают, что хи целью было создания гостиницы, которая будет выглядеть как органическое продолжение ландшафта. А еще они хотели воплотить "современную украинскую архитектуру - сочетание прошлого и будущего".

Вот так может выглядеть гостиница в Карпатах (фото: Makhno Studio)

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Карпаты