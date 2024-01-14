Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)

В январе 1992 года украинцы получили на руки купоны - украинские платежные чеки, заменившие рубли СССР. Первые 5 млрд. банкнот опубликовали во Франции и Великобритании. Купоны выдавали на руки постепенно, увеличивая их долю в выплатах заработной платы по отношению к рублю.

Как выглядели украинские купоны и чем они были особенными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в Facebook .

Как выглядели украинские купоны

"Рубль прекратил свое функционирование в Украине 12 ноября 1992 года - приказ об этом был подписан ко дню "Октябрьской революции" 7 ноября 1992 года. Все же украинцы испытывают неперебойное чувство юмора. Купоны были нашими деньгами с января 1992 по сентябрь 1996 года. За это время цена 1 доллара выросла с 400 купонов до 176 000. А цены выросли более чем в 90 000 раз", - рассказывает историк.

За время своего существования купоны имели номиналы: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 1000 000.

"В последний год все украинцы стали миллионерами. С 1994 по 1995 год из обращения были изъяты номиналы от 1 до 500. Наименьшим номиналом до ликвидации купонов была 1000", - говорит Алферов.

Как выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Историк отмечает, что создание собственной платежной системы в Украине сильно отразилось на экономике России, которая пыталась держать в своих руках банкнотный станок и после распада СССР, стремилась удержать Украину в рублевой зоне.

"Именно поэтому РФ требовала, чтобы бывшие союзные республики платили за услуги российским кампаниям в той валюте, в которой заключались соглашения, а значит в рублях", - говорит Алферов.

Вот так выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Дефицит рублей у Украины привел к усилению безналичных расчетов, что привело к массовым спекуляциям.

"Особенно же, когда речь шла, о совестливых "красных директорах" и "неделильщиков", которые через расчет стремились "на злобу дня" отправить дорогостоящие материалы по минимальной цене отдачи в РФ", - рассказывает историк.

Он добавляет, что купоны стали щитом для введения нашей национальной валюты - гривны, которую начали печатать уже в 1992 г.

"Да, не красивые (купоны - Ред.), да, негативной ассоциацией, но их роль чрезвычайно велика", - говорит Алферов.

Вот так выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)