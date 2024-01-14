ua en ru
Вс, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)

Воскресенье 14 января 2024 09:44
UA EN RU
Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото) Как выглядели украинские купоны (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Александр Алферов

В январе 1992 года украинцы получили на руки купоны - украинские платежные чеки, заменившие рубли СССР. Первые 5 млрд. банкнот опубликовали во Франции и Великобритании. Купоны выдавали на руки постепенно, увеличивая их долю в выплатах заработной платы по отношению к рублю.

Как выглядели украинские купоны и чем они были особенными, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию историка Александра Алферова в Facebook.

Как выглядели украинские купоны

"Рубль прекратил свое функционирование в Украине 12 ноября 1992 года - приказ об этом был подписан ко дню "Октябрьской революции" 7 ноября 1992 года. Все же украинцы испытывают неперебойное чувство юмора. Купоны были нашими деньгами с января 1992 по сентябрь 1996 года. За это время цена 1 доллара выросла с 400 купонов до 176 000. А цены выросли более чем в 90 000 раз", - рассказывает историк.

За время своего существования купоны имели номиналы: 1, 3, 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 1000 000.

"В последний год все украинцы стали миллионерами. С 1994 по 1995 год из обращения были изъяты номиналы от 1 до 500. Наименьшим номиналом до ликвидации купонов была 1000", - говорит Алферов.

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Как выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Историк отмечает, что создание собственной платежной системы в Украине сильно отразилось на экономике России, которая пыталась держать в своих руках банкнотный станок и после распада СССР, стремилась удержать Украину в рублевой зоне.

"Именно поэтому РФ требовала, чтобы бывшие союзные республики платили за услуги российским кампаниям в той валюте, в которой заключались соглашения, а значит в рублях", - говорит Алферов.

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Вот так выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Дефицит рублей у Украины привел к усилению безналичных расчетов, что привело к массовым спекуляциям.

"Особенно же, когда речь шла, о совестливых "красных директорах" и "неделильщиков", которые через расчет стремились "на злобу дня" отправить дорогостоящие материалы по минимальной цене отдачи в РФ", - рассказывает историк.

Он добавляет, что купоны стали щитом для введения нашей национальной валюты - гривны, которую начали печатать уже в 1992 г.

"Да, не красивые (купоны - Ред.), да, негативной ассоциацией, но их роль чрезвычайно велика", - говорит Алферов.

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)

Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Смотрите, как выглядели украинские купоны, которые заменили рубли после распада СССР (фото)Вот так выглядели купоны (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Раньше мы показывали, как выглядят самые дорогие украинские монеты, за которые коллекционеры готовы платить тысячи долларов.

Просматривайте также, как выглядели первые украинские гривны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цікаві факти