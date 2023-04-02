Смотрите, как выглядит женщина с самым большим размером ноги. За ее фото готовы платить

Какого размера ноги у женщины

Правая нога рекордсменки из штата Техас, США, имеет длину 13,03 дюйма (33,1 см), а левая немного короче - 12,79 дюйма (32,5 см). Только представьте, это - 52-й размер ноги!

Конечно, нога такого огромного размера, мягко говоря, усложняет покупку обуви. Тане приходится заказывать индивидуальный пошив обуви.

Таня Герберт (фото: metro.co.uk)

Закономерно, что Таня имеет высокий рост - 6 футов 9 дюймов. И из-за большого размера ноги у нее были проблемы с детства. Уже в старших классах ей приходилось носить мужскую обувь 48-го размера, потому что это единственное, что она могла обуть.

Сейчас женщине удалось найти три компании, которые сотрудничают с ней, чтобы создать обувь соответствующего размера.

Большой размер ноги - не единственная проблема

Таня утверждает, что получала сообщения от людей, которые просили сфотографировать ноги в обмен на деньги.

На ее аккаунтах в социальных сетях также появляются комментарии от людей с фудфетишем. Чего только не предлагали женщине, но она утверждает, что не соглашается на такие предложения.

Ноги Тани по сравнению со стандартной ногой (фото: metro.co.uk)

"Как христианка, я считаю, что морально неправильно продавать фотографии своих ног ради желаний других. Поэтому странные комментарии, которые я получаю, я игнорирую их", - комментирует рекордсменка.