Смотрите, как выглядит черная курица с черным мясом. А какого цвета ее яйца?
Черные куры породы Ayam Cemani – редкая и ценная порода домашних пернатых. Они имеют не только черное оперение, но и черное мясо и такого же цвета внутренние органы. По некоторым "легендам" такие птицы имеют еще и черную кровь и несут черные яйца.
Что известно об Айям Цемани, можно ли их купить в Украине и насколько они ценны – читайте ниже в материале Styler.
Что известно о породе?
Ayam означает "курица" в индонезийском языке и Cemani означает "полностью черный" в яванском.
Порода происходит из острова Ява, Индонезия. Она была впервые импортирована в Европу сравнительно недавно, в 1998 году, голландским заводчиком Яном Стеверинком, появившись в Нидерландах, Германии, Словакии и Чехии.
Птицы Айям полностью черные: черное оперение с зеленым блеском, черные ноги и ногти на пальцах ног, черный клюв и язык, черный гребень и бородка, черные мясо и кости и даже темные органы.
Весят они сравнительно немного: 2-2,5 кг петухи и курицы 1,5-2 кг. Яйца несут небольшие, весом в среднем 45 г. Да и продуктивность у них невысокая – в среднем 80 яиц в год, начинают нестись поздно – около 8 месяцев. Интересно, что экзотические куры не сидят на насесте.
Для сравнения, куры популярной в Украине породы Доминант несут около 200 яиц в год, достигая половой зрелости в 4 месяца, а яйца имеют вес около 62 г.
Несмотря на многие слухи, кровь Айям Цемани не черная, а яйца имеют кремовый оттенок, и внутри – обычные.
Петух породы Ayam Cemani (фото: instagram.com/ayamcemani206)
Почему они черные
Необычный цвет мяса и внутренних органов этих птиц (явление, называемое фибромеланозис) связан с мутацией гена эндотелина-3, отвечающего за развитие клеток, производящих красящие пигменты.
Чрезмерное количество пигмента и вызывает почернение не только кожи и костей, но и внутренних органов.
Мясо кур Айям Цемани (фото: hobiternak.com)
Сколько стоят куры в Украине
На сервисе OLX негусто объявлений с Айям Цемани.
Можно найти птенцов в возрасте от 3,5 месяцев и взрослых птиц. Цена за одну особь варьируется от 699 до 1500 грн.
Инкубационное яйцо можно приобрести по 66 грн.
И это понятно, ведь выведение огромного количества цыплят этой породы – дело нелегкое. Необходимо использовать при разведении инбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции. Только из 40% оплодотворенных яиц, помещенных в инкубатор, вылупляются цыплята.
Взрослые куры и молодежь породы Айям Цемани (фото: instagram.com/ayamcemani206)
Зачем выращивать такую экзотику
В Индонезии птицы используют в производстве яиц и мяса для местного потребления. Также они применяются в религиозных обрядах и народной медицине, в том числе для лечения органов кровообращения и дыхания. Этих кур приносят в жертву для избавления от неудачи.
В Таиланде считается, что порода обладает обладающей мистической силой. На острове Бали Айям Цемани используется в петушиных боях.
Интересно, что в азиатских странах выращивать черных кур проще, ведь они более приспособлены к тропическому климату и менее восприимчивы к болезням в естественных условиях. Их мясо и яйца ценятся за свой вкус, а производство обходится дешевле.
В Европе Айям Цемани считается более декоративной породой.
Яйца черных кур совсем не черные (фото: instagram.com/ayamcemani206)
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