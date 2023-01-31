Смотрите, как выглядит черная курица с черным мясом. А какого цвета ее яйца?

Черные куры породы Ayam Cemani – редкая и ценная порода домашних пернатых. Они имеют не только черное оперение, но и черное мясо и такого же цвета внутренние органы. По некоторым "легендам" такие птицы имеют еще и черную кровь и несут черные яйца.

Что известно об Айям Цемани, можно ли их купить в Украине и насколько они ценны – читайте ниже в материале Styler.

Что известно о породе?

Ayam означает "курица" в индонезийском языке и Cemani означает "полностью черный" в яванском.

Порода происходит из острова Ява, Индонезия. Она была впервые импортирована в Европу сравнительно недавно, в 1998 году, голландским заводчиком Яном Стеверинком, появившись в Нидерландах, Германии, Словакии и Чехии.

Птицы Айям полностью черные: черное оперение с зеленым блеском, черные ноги и ногти на пальцах ног, черный клюв и язык, черный гребень и бородка, черные мясо и кости и даже темные органы.

Весят они сравнительно немного: 2-2,5 кг петухи и курицы 1,5-2 кг. Яйца несут небольшие, весом в среднем 45 г. Да и продуктивность у них невысокая – в среднем 80 яиц в год, начинают нестись поздно – около 8 месяцев. Интересно, что экзотические куры не сидят на насесте.

Для сравнения, куры популярной в Украине породы Доминант несут около 200 яиц в год, достигая половой зрелости в 4 месяца, а яйца имеют вес около 62 г.

Несмотря на многие слухи, кровь Айям Цемани не черная, а яйца имеют кремовый оттенок, и внутри – обычные.

Петух породы Ayam Cemani (фото: instagram.com/ayamcemani206)

Почему они черные

Необычный цвет мяса и внутренних органов этих птиц (явление, называемое фибромеланозис) связан с мутацией гена эндотелина-3, отвечающего за развитие клеток, производящих красящие пигменты.

Чрезмерное количество пигмента и вызывает почернение не только кожи и костей, но и внутренних органов.

Мясо кур Айям Цемани (фото: hobiternak.com)

Сколько стоят куры в Украине

На сервисе OLX негусто объявлений с Айям Цемани.

Можно найти птенцов в возрасте от 3,5 месяцев и взрослых птиц. Цена за одну особь варьируется от 699 до 1500 грн.

Инкубационное яйцо можно приобрести по 66 грн.

И это понятно, ведь выведение огромного количества цыплят этой породы – дело нелегкое. Необходимо использовать при разведении инбридинг, то есть скрещивание близкородственных форм в пределах одной популяции. Только из 40% оплодотворенных яиц, помещенных в инкубатор, вылупляются цыплята.

Взрослые куры и молодежь породы Айям Цемани (фото: instagram.com/ayamcemani206)

Зачем выращивать такую экзотику

В Индонезии птицы используют в производстве яиц и мяса для местного потребления. Также они применяются в религиозных обрядах и народной медицине, в том числе для лечения органов кровообращения и дыхания. Этих кур приносят в жертву для избавления от неудачи.

В Таиланде считается, что порода обладает обладающей мистической силой. На острове Бали Айям Цемани используется в петушиных боях.

Интересно, что в азиатских странах выращивать черных кур проще, ведь они более приспособлены к тропическому климату и менее восприимчивы к болезням в естественных условиях. Их мясо и яйца ценятся за свой вкус, а производство обходится дешевле.

В Европе Айям Цемани считается более декоративной породой.

Яйца черных кур совсем не черные (фото: instagram.com/ayamcemani206)