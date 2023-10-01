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Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на Днепре

Киев, Воскресенье 01 октября 2023 18:20
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Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на Днепре Как выглядели Подольские набережные ворота в Киеве (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

За последнее столетие Киев претерпел огромные изменения и перестройки. Одной из знаковых утраченных достопримечательностей являются Подольские набережные ворота, которые были частью фортификационных сооружений города.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию группы "Спрага: в Києві цікаво" в Facebook.

Как выглядели Подольские набережные ворота

"Это было укрепление в составе Киевской крепости, которое по замыслу военных стратегов могло вести самостоятельную оборону, прикрывая подходы к Цепному мосту. В самом здании размещались казематы и огневые позиции, способные вести огонь по всем направлениям", - говорится в сообщении.

По иронии судьбы это фортификационное сооружение ни разу не выполнило свою роль и не было задействовано при обороне города.

Другое название этих ворот - верк. Он был построен в 1854 г. по проекту военного архитектора П. Таманского напротив нижней подпорной стены крепости на Набережном шоссе внизу "Зеленого театра". С крепостью он соединялся подземными галереями.

При расширении крепости увеличился спрос на воду на Печерске, привычные колодцы не могли покрыть в этом потребность. Эту проблему помогли решить конструкции Набережного верка, которые имели паровую машину для подъема воды и подземные тоннели с водопроводными трубами.

Сначала вода поступала только в крепость, но со временем к системе присоединилось большинство кварталов Печерска.

Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреУтрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреУтрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреТак выглядел Подольский набережный верк (фото: facebook.com/spraga.info)

Когда и почему снесли Подольский верк

В течение 1910-1912 годов по Набережному шоссе проложили рельсовый путь прямо через арку Подольских ворот, по которой курсировал мототрамвай, соединяя Подол с Дарницей и Броварами.

В 1951 году построили линию электрического трамвая, который проходил прямо через верк. Но каменные арки несколько мешали движению транспорта, поэтому Киевский горисполком издал постановление о сносе ворот на Набережной. Их демонтировали летом того же года.

Утрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреУтрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреУтрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреУтрачена достопримечательность Киева. Смотрите, как выглядели Подольские набережные ворота на ДнепреНа аэрофотосъемке 1943 г. обозначен красными точками: верк, место будущей станции "Арсенальная" и Майдан Независимости (фото: facebook.com/spraga.info)

Раньше мы делились ретрофото киевской железной дороги в середине XX века.

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