Смотрите, как обновят железнодорожный вокзал во Львове в ближайшее время: первые фото проекта

Как будет выглядеть железнодорожный вокзал во Львове после обновления

5 марта на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета представили соответствующие градостроительные условия и ограничения на реконструкцию главного корпуса вокзала.

Эксперты предлагают провести реконструкцию, предусматривающую повышение высоты перронов и обустройство лифтов по три на каждый перрон. Это должно обеспечить беспрепятственный доступ к поездам людям с инвалидностью и другим категориям маломобильных слоев населения.

Реконструкцию вокзала проведет Укрзализныця.

Визуализация реконструкции львовского железнодорожного вокзала (фото: ЛГС)

Добавим, что львовский железнодорожный вокзал - один из главных транспортных узлов Укрзализницы на западе Украины, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров. За первые 50 дней полномасштабной войны через этот вокзал эвакуировали 3 724 202 человека.

За успешную и рекордную эвакуацию людей львовский железнодорожный вокзал получил отличие "Железные Вокзалы".

Отметим также, что в последнее время в Украине увеличилось количество проектов, цель которых сделать общественные пространства более инклюзивными, поскольку из-за войны значительно возросло количество людей с инвалидностью.