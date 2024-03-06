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Смотрите, как обновят железнодорожный вокзал во Львове в ближайшее время: первые фото проекта

Как будет выглядеть вокзал после перемен (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Львовский железнодорожный вокзал планируют сделать более инклюзивным. В частности, хотят повысить перроны и установить лифты, чтобы сделать железную дорогу более доступной для маломобильных слоев населения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета в Facebook.

Как будет выглядеть железнодорожный вокзал во Львове после обновления

5 марта на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета представили соответствующие градостроительные условия и ограничения на реконструкцию главного корпуса вокзала.

Эксперты предлагают провести реконструкцию, предусматривающую повышение высоты перронов и обустройство лифтов по три на каждый перрон. Это должно обеспечить беспрепятственный доступ к поездам людям с инвалидностью и другим категориям маломобильных слоев населения.

Реконструкцию вокзала проведет Укрзализныця.

Визуализация реконструкции львовского железнодорожного вокзала (фото: ЛГС)

Добавим, что львовский железнодорожный вокзал - один из главных транспортных узлов Укрзализницы на западе Украины, которым ежедневно пользуются тысячи пассажиров. За первые 50 дней полномасштабной войны через этот вокзал эвакуировали 3 724 202 человека.

За успешную и рекордную эвакуацию людей львовский железнодорожный вокзал получил отличие "Железные Вокзалы".

Отметим также, что в последнее время в Украине увеличилось количество проектов, цель которых сделать общественные пространства более инклюзивными, поскольку из-за войны значительно возросло количество людей с инвалидностью.

Читайте также о том, что во Львове почти столетнее здание превратят в центр детского творчества.

Ранее мы писали о том, что во Львове планируется обустроить общественное пространство с мультимедийными зонами.

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УкрзализныцяЛьвов