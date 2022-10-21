Детскую машинку, сделанную в Украине, теперь продают за 200 тысяч: проверьте свои чердаки

В Украине за старенькую педальную машинку "Зиронька" просят ни много ни мало, а целых 200 тысяч гривен.

"Зиронька" - машинка большого размера, предназначенная для того, чтобы ребенок мог сидеть в ней, крутить педали и рулить.

Выпускалась она еще в 50-х годах прошлого века на Львовском заводе автопогрузчиков. Длина машинки более метра, а ширина почти полметра.

Очевидно, что в те годы только дети, чьи родители были близки к "элитам", могли стать владельцами "Зиронька". Большинству такая роскошь разве что снилась.

Сейчас машинка является объектом гордости коллекционеров. А если у вас есть такая игрушка, продав ее, можно купить самое настоящее, да еще и неплохое, авто.

Интересно, что в машинке была необычная форма педальных тяг, выполненная в виде зигзага. Вероятно, чтобы смягчать передачу высокого возвратно-поступательного момента от педалей на колеса при резком старте.

"Зиронька", как заявлено в объявлении, находится в Харькове. Продавец предлагает ее отправить по почте после предоплаты.

Фото: violity.com