Детскую машинку, сделанную в Украине, теперь продают за 200 тысяч: проверьте свои чердаки
В Украине за старенькую педальную машинку "Зиронька" просят ни много ни мало, а целых 200 тысяч гривен.
Уникальную игрушку показали на сайте для коллекционеров.
"Зиронька" - машинка большого размера, предназначенная для того, чтобы ребенок мог сидеть в ней, крутить педали и рулить.
Выпускалась она еще в 50-х годах прошлого века на Львовском заводе автопогрузчиков. Длина машинки более метра, а ширина почти полметра.
Очевидно, что в те годы только дети, чьи родители были близки к "элитам", могли стать владельцами "Зиронька". Большинству такая роскошь разве что снилась.
Сейчас машинка является объектом гордости коллекционеров. А если у вас есть такая игрушка, продав ее, можно купить самое настоящее, да еще и неплохое, авто.
Интересно, что в машинке была необычная форма педальных тяг, выполненная в виде зигзага. Вероятно, чтобы смягчать передачу высокого возвратно-поступательного момента от педалей на колеса при резком старте.
"Зиронька", как заявлено в объявлении, находится в Харькове. Продавец предлагает ее отправить по почте после предоплаты.
Фото: violity.com
Раньше мы писали, что за 1 гривну в Украине дают 20 тысяч. Как выглядят уникальные деньги.
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