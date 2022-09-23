За такую 1 гривну в Украине дают 20 тысяч: проверьте свои кошельки

В Украине за 1 гривну можно получить целых 20 тысяч гривен, ведь у этой купюры есть уникальный номер.

Об этом рассказали в разделе "Бонистика" на сайте для коллекционеров.

Банкнота, как уверяет продавец, в идеальном состоянии. Она осторожно хранилась, запаянной в оргстекло.

Продавец отмечает, что стоимость купюры фиксированная, то есть поторговаться не получится. Купить ее можно через почтовый сервис или при личной встрече.

Раньше мы писали об 1 гривне, которая обогатит вас на 500 долларов.

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