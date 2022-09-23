За такую 1 гривну в Украине дают 20 тысяч: проверьте свои кошельки
Фото: В Украине за 1 гривну просят 20 тысяч (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за 1 гривну можно получить целых 20 тысяч гривен, ведь у этой купюры есть уникальный номер.
Об этом рассказали в разделе "Бонистика" на сайте для коллекционеров.
Находится купюра в городе Кривой Рог, Днепропетровской области.
Продавец отмечает, что стоимость купюры фиксированная, то есть поторговаться не получится. Купить ее можно через почтовый сервис или при личной встрече.
Фото: violity.com
Чем уникальны деньги?
Такая купюра имеет уникальный номер: ЗН 00000001
Год выпуска: 2004
Банкнота, как уверяет продавец, в идеальном состоянии. Она осторожно хранилась, запаянной в оргстекло.
Фото: violity.com
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