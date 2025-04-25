Новые Лунины и Мудрики. 6 юных украинских талантов в академиях топ-клубов Европы

Пока украинский футбол проходит через исторические испытания, новое поколение не просто держит мяч в игре - оно прокладывает путь в большом футболе за пределами страны. Они еще подростки, но уже в составах таких клубов, как "Бавария", "Бенфика", "Фиорентина" и "Андерлехт". И это только начало.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про самых талантливых украинских детей, которые уже играют в топовых европейских академиях.

Игорь Костенко ("Бенфика")

Перспективный украинский вратарь, выступающий за команду U17 португальского гранда. Он родился в 2008 году в Запорожье. Его рост сейчас составляет 2,02 метра, что является значительным преимуществом для игрока его позиции.

К академии "орлов" Игорь присоединился в 2022 году, а уже в июле 2023-го подписал контракт с клубом.

В сезоне 2022/23 украинец стал чемпионом Португалии в составе "Бенфики" U16, проведя 30 матчей и пропустив лишь 11 мячей. Сам клуб возлагает большие надежды на украинца. Игорь Костенко (фото: instagram.com/igor_kostenko_official1)

Егор Крапивин ("Эспаньол")

Вратарь из Киева 2008 года рождения, выступающий за испанский клуб "Эспаньол" U19.

Егор несмотря на то, что киевлянин, начал футбольную карьеру в молодежной академии донецкого "Шахтера". После начала полномасштабной войны переехал в Испанию, где поступил в барселонскую футбольную академию Marcet. Там он значительно улучшил свои навыки, особенно в игре ногами, дуэлях один в один и игре в воздухе.

В июле 2024 года присоединился к молодежной команде "Эспаньола", подписав с "попугаями" контракт до июня 2027-го.

На международном уровне Крапивин представляет юношескую сборную Украины U17, за которую провел несколько матчей. Егор Крапивин (фото: instagram.com/yehor_krapivin)

Дамир Гонченко ("Андерлехт")

Сейчас 14-летний Дамир выступает за молодежную команду бельгийского клуба "Андерлехт", а его путь в футболе начался в Киеве, где он играл за столичный "Локомотив".

После 24 февраля 2022-го парень продолжил развивать скиллы в ДЮСШ молдавской "Дачии", а затем присоединился к академии бельгийского гранда.

В составе молодежной команды "Андерлехта" Дамир играет в центре поля и носит №18 на футболке. Он уже дважды становился чемпионом Бельгии.

Интересно, что важную роль в карьере Дамира играет его бабушка, которая активно поддерживает парня и, по некоторым источникам, выполняет функции его агента. Дамир Гонченко (фото: instagram.com/h_damir.18)

Марк Кузьмук ("Бавария")

Марк является воспитанником украинской "Школы вратарей Виталия Сидоренко". Благодаря упорному труду и таланту он привлек внимание скаутов "Баварии" и присоединился к их академии, где тренируется и выступает за команду U14.

Марк играет на позиции голкипера и считается одним из самых перспективных юношей своего возраста. В его амбициях - заменить легендарного Мануэля Нойера в основе немецкого гранда.



Платон Москаленко ("Вильярреал")

Платон начал свою футбольную подготовку в Украине, играя за UFS и киевское "Динамо". Его талант и настойчивость привлекли внимание скаутов испанского клуба "Вильярреал", где он сейчас выступает за команду U13.

Играя за юношескую команду "желтой субмарины", Платон имеет возможность развивать свои навыки в одной из лучших футбольных сред Европы. Ведь несмотря на то, что Вилярреаль это небольшой испанский городок, местный клуб имеет хорошие футбольные традиции и воспитал не одну звезду футбола. Платон Москаленко (фото: instagram.com/platonmoskalenko23)

Илья Проценко ("Фиорентина")

Илья сейчас выступает за юношескую команду итальянского клуба "Фиорентина", но его уже называют местным Бареллой за бесстрашный, жесткий и динамичный стиль игры.

Он родился в 2013 году и начал заниматься футболом в академии киевского "Динамо". После начала полномасштабной войны Проценко присоединился к академии "фиалок". По результатам тестирования в "Фиорентине" юный украинец сразу показал лучшие результаты среди своих сверстников в категориях скорости и координации. Это свидетельствует о его высоком физическом потенциале и способности адаптироваться к требованиям европейского футбола. Илья Проценко (фото: instagram.com/protsik_junior)