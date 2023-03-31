В детских садах Киева требуют закрытые данные о родителях-военнослужащих: разгорается скандал

В детских садах Дарницкого района в Киеве начали требовать справки об участии в боевых действиях. При этом дополнительных льгот за это не будет. Родители обеспокоены тем, что эти данные могут быть доступны третьим лицам, что потенциально опасно.

Об этом пишет пользовательница группы "Батьки SOS" Юлия Покуль в Facebook .

Детали инцидента

В детских садах Дарницкого района начали просить справки с данными о родителях-военнослужащих. В документе нужно указать звание, ФИО, локацию прохождения службы, а также информацию о командовании и воинской части.

Подобные справки нужны для того, чтобы предоставить ребенку участника боевых действий льготы, однако Департамент образования Киева такой информации не собирает. По словам Юлии Покуль, вся информация о питании и скидках на него в садах есть в ведомстве районных управлений образования.

Пользовательница выражает обеспокоенность тем, что к этим данным могут получить доступ третьи лица. Она также отмечает, что есть информация, которую разглашать нельзя. К примеру, выполнение боевых задач за "нулем".

Так выглядит справка, которую требуют в детских садах (фото: facebook.com/Родители "SOS")

"Так и писать: Россия, Ростовская область, город Таганрог на основании боевого распоряжения #2613-75р? Возможно, еще нужно указать количественный состав группы, детализировать боевое задание и предоставить информацию о каждом бойце?" - высказывается женщина.

Она добавляет, что эта форма справки является единственной, которая подтверждает статус военнослужащего и дает ребенку военнослужащего право на скидку на питание в садике.

Дарницкое районное управление образования ссылается на распоряжение Киевского департамента образования и постановление Кабмина, которых на самом деле нет.

Действительно ли такая справка необходима для льгот

В комментариях к этому посту пользователи пишут, что сталкивались с подобными ситуациями. Однако для решения проблемы было достаточно предоставить так называемую "Форму 5".

Это справка, подтверждающая прохождение военной службы по контракту, которую можно получить непосредственно в воинской части. Именно с помощью нее ребенок военного может получить ряд льгот.

Форма 5 гарантирует льготы для семьи военнослужащего (фото: facebook.com/Родители "SOS")

Автор сообщения Юлия Покуль обнаружила, что такое решение приняли депутаты КГГА. Теперь она хочет получить пояснения от СБУ и Министерства обороны Украины.