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Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

Фото: на украинских вокзалах обустраивают детские зоны (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Владимир Костырин

На вокзалах Украины обустроят зоны для детей, где маленькие пассажиры в ожидании поезда смогут провести время с игрушками и аттракционами. Кроме того, в вагонах обустраивается игротека, с разукрашками и настольными играми.

Об этом передали в Укрзализныце на Telegram-канале.

Отмечается, что железнодорожники планируют "тотальную перезагрузку" для улучшения сервиса для пассажиров с детьми.

На вокзалах и в вагонах поездов стало больше игрушек и настолок для детей (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так, при содействии одной из компаний по продаже товаров для малышей были пополнили запасы игрушек на вокзалах Киева, Львова и Одессы.

Кроме того, в 100 вагонов поездов добавили новые разукрашки и настолки.

Игровая зона для детей на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

В УЗ проинформировали, что еще до полномасштабного нападения РФ, для пассажиров-детей были заказаны:

  • пеленочные столики во все новые вагоны и электрички;
  • разработано первое детское бортовое меню;
  • была возрождена традиция рождественского паровоза;
  • состоялся перезапуск детской железной дороги;
  • был запущен первый детский бортовой кинотеатр (сначала 22 февраля, а затем 1 июня детский кинотеатр перезапустили в Интерсити+, одновременно с детской железной дорогой).

Детская зона на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.

А также сообщалось, что ранее рейс Укрзализныци обслуживали дети - юные железнодорожники.

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Укрзализныця