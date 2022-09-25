Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

На вокзалах Украины обустроят зоны для детей, где маленькие пассажиры в ожидании поезда смогут провести время с игрушками и аттракционами. Кроме того, в вагонах обустраивается игротека, с разукрашками и настольными играми.
Об этом передали в Укрзализныце на Telegram-канале.
Отмечается, что железнодорожники планируют "тотальную перезагрузку" для улучшения сервиса для пассажиров с детьми.
На вокзалах и в вагонах поездов стало больше игрушек и настолок для детей (фото: t.me/UkrzalInfo)
Так, при содействии одной из компаний по продаже товаров для малышей были пополнили запасы игрушек на вокзалах Киева, Львова и Одессы.
Кроме того, в 100 вагонов поездов добавили новые разукрашки и настолки.
Игровая зона для детей на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)
В УЗ проинформировали, что еще до полномасштабного нападения РФ, для пассажиров-детей были заказаны:
Детская зона на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)
Напомним, ранее на сети детских железных дорог в столице стал курсировать легендарный ретро-паровоз Гр-336 после капремонта.
А также сообщалось, что ранее рейс Укрзализныци обслуживали дети - юные железнодорожники.