Детские зоны на вокзалах и игротека в вагонах: УЗ порадовала новшеством для маленьких пассажиров

Отмечается, что железнодорожники планируют "тотальную перезагрузку" для улучшения сервиса для пассажиров с детьми.

На вокзалах и в вагонах поездов стало больше игрушек и настолок для детей (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так, при содействии одной из компаний по продаже товаров для малышей были пополнили запасы игрушек на вокзалах Киева, Львова и Одессы.

Кроме того, в 100 вагонов поездов добавили новые разукрашки и настолки.

Игровая зона для детей на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)

В УЗ проинформировали, что еще до полномасштабного нападения РФ, для пассажиров-детей были заказаны:

пеленочные столики во все новые вагоны и электрички;

разработано первое детское бортовое меню;

была возрождена традиция рождественского паровоза;

состоялся перезапуск детской железной дороги;

был запущен первый детский бортовой кинотеатр (сначала 22 февраля, а затем 1 июня детский кинотеатр перезапустили в Интерсити+, одновременно с детской железной дорогой).

Детская зона на вокзале (фото: t.me/UkrzalInfo)