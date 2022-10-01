Детские сады в Украине будут работать по-другому: готовятся кардинальные изменения
В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект с реформами дошкольного образования, то есть детских садов.
Что нового ожидает родителей, воспитателей и детей, рассказали инициаторы нововведений.
Для родителей
Прежде всего обещают максимально уменьшить уровень наполненности групп, чтобы дети могли нормально учиться с учетом интересов и потребностей ребенка. К тому же появится возможность отдать ребенка в группы с разной формой образования, в том числе и дистанционной.
Законопроект также предусматривает создание центров педагогической и психологической поддержки и помощи родителям. Там они смогут понять, что интересно ребенку и как его развивать.
Также чиновники обещают устранить систему очередей в заведение. А если нужно – будут действовать мобильные детские сады для отдаленных населенных пунктов.
Конечно, с учетом военного положения предусмотрена и безопасность: местные власти должны способствовать обустройству садов простейшими укрытиями.
Для воспитателей
Педагоги получат сокращение рабочего времени и адекватный объем педагогической нагрузки. Также появится гарантия отдыха: объем ежегодного оплачиваемого отпуска составит 56 дней.
Кроме того, внедрят так называемую "полную академическую свободу". Это означает, что работники садика будут иметь право выбирать различные образовательные программы, а также создавать собственные образовательные программы или участвовать в их создании.
В Украине готовят реформу детских садов (фото: Pixabay)
Для работы садиков
В садиках могут использовать или создавать разнообразные образовательные программы и использовать разнообразное учебно-методическое и информационное обеспечение.
Кроме того, заведения смогут сами определять структуру и продолжительность учебного процесса, определять порядок питания и медицинского обслуживания, формировать список дополнительных образовательных услуг.
Также учреждения дошкольного образования получат кадровую и финансовую независимость и финансовые государственные гарантии, в частности, принцип "средства следуют за ребенком".
Кроме того, местные власти могут ввести компенсации за расходы на получение образования в частных детских садах. А если в государственном для ребенка не хватит места, местные власти могут профинансировать их в частных детских учреждениях.
Когда ждать перемен
Пока не сообщается, когда украинцы смогут почувствовать внедрение изменений. Однако мы можем предположить, что наиболее кардинально это произойдет уже после завершения войны.
Раньше мы писали, что в детских садах разрешили отменить важную норму.
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