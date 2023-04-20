Ребенок отказывается от мяса? Врач назвала неожиданные причины

Почему ребенок отказывается от мяса

Во-первых, его может быть слишком тяжело жевать — мягкое и нарезанное мясо подходит лучше.

Во-вторых, консистенция может беспокоить детей, особенно если это новый вид мяса.

Чтобы исправить это, родители могут поощрить малышей попробовать продукт и угадать, как еда будет ощущаться во рту.

Малыши и дети дошкольного возраста, как правило, предпочитают крахмалистую углеводную пищу. Например, если родители подают макароны с гарниром с мясом и овощами, малыш часто выбирает только пасту. А ключевым источником энергии для мозга является глюкоза.

Например, мозг 5-летнего ребенка использует глюкозы вдвое больше, чем мозг взрослого. Этот пик утилизации глюкозы для мозга приходится на возраст 4 года.

Это не означает, что малышей и дошкольников следует кормить только углеводами, но это может помочь родителям понять, почему дети предпочитают такую пищу.

Смешивание белков и углеводов может помочь, как во фрикадельках или бутербродах с нарезанным мясом. Продолжайте предлагать пищу без давления или принуждения, иначе у детей может возникнуть отвращение к конкретному виду пищи. Терпение и последовательность являются ключевыми.

Какое лучшее мясо для детей

Если вы ищете более мягкое мясо, подумайте о говяжьем фарше, курином фарше, колбасках и измельченных куриных окорочках, которые часто намного влажнее, чем другое мясо, и их легче жевать.

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Но помните, что у всех детей есть уникальные преимущества по вкусу и текстуре, и некоторые могут просто не любить мясо.