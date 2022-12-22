Ребенок и болезнь. Комаровский рассказал, при каких условиях гулять на улице нельзя

Доктор Комаровский рассказал, когда больному ребенку категорически нельзя гулять на улице, и объяснил почему.
Свою точку зрения заслуженный педиатр опубликовал на странице в Instagram.
По словам медика, ситуаций когда гулять нельзя встречаются реже, чем ситуации, когда гулять просто необходимо.
Итак, запрещено гулять, когда:
"Свежий воздух способствует выздоровлению, и этот фактор особенно актуален во время заболеваний дыхательных путей (воспаление легких, бронхиты, трахеиты, ларингиты)", - напомнил врач.
При вдыхании холодного воздуха влага конденсируется на горячих дыхательных путях, что способствует увлажнению слизи. Так что абсолютно нормально, когда на улице у ребенка появляется влажный кашель. Прекращать прогулку из-за этого не стоит.
Во время многих болезней, сопровождающихся повышенным выделением слизи в дыхательных путях (коклюш, круп, обструктивный бронхит), прохладный воздух является более важным фактором в лечении, чем любое лекарство.
Напомним, что до этого Комаровский предупредил об опасности генераторов.
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