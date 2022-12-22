Дитина та хвороба. Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна

Коли хворій дитині не можна на вулицю

За словами медика, ситуації колись гуляти не можна зустрічаються рідше, ніж ситуації, коли гуляти просто необхідно.

Отже, заборонено гуляти, коли:

Дитина перебуває у гострому періоді інфекційних хвороб. У неї висока температура, слабкість та біль.

Не можна гуляти при хворобах, при яких просто необхідно дотримуватися постільного режиму (наприклад, дифтерія).

Не можна при інфекційних хворобах.

"Свіже повітря сприяє одужанню, і цей фактор особливо актуальний під час захворювань дихальних шляхів (запалення легень, бронхіти, трахеїти, ларингіти)", - нагадав лікар.

При вдиханні холодного повітря волога конденсується на гарячих дихальних шляхах, що сприяє зволоженню слизу. Отже, абсолютно нормально, коли на вулиці у дитини з'являється вологий кашель. Припиняти прогулянку через це не варто.

Під час багатьох хвороб, що супроводжуються підвищеним виділенням слизу в дихальних шляхах (коклюш, круп, обструктивний бронхіт), прохолодне повітря є важливішим фактором у лікуванні, ніж будь-які ліки.