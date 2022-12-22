Дитина та хвороба. Комаровський розповів, за яких умов гуляти на вулиці не можна

Лікар Комаровський розповів, коли хворій дитині категорично не можна гуляти вулицею, і пояснив чому.
Свою думку заслужений педіатр опублікував на сторінці в Instagram.
За словами медика, ситуації колись гуляти не можна зустрічаються рідше, ніж ситуації, коли гуляти просто необхідно.
Отже, заборонено гуляти, коли:
"Свіже повітря сприяє одужанню, і цей фактор особливо актуальний під час захворювань дихальних шляхів (запалення легень, бронхіти, трахеїти, ларингіти)", - нагадав лікар.
При вдиханні холодного повітря волога конденсується на гарячих дихальних шляхах, що сприяє зволоженню слизу. Отже, абсолютно нормально, коли на вулиці у дитини з'являється вологий кашель. Припиняти прогулянку через це не варто.
Під час багатьох хвороб, що супроводжуються підвищеним виділенням слизу в дихальних шляхах (коклюш, круп, обструктивний бронхіт), прохолодне повітря є важливішим фактором у лікуванні, ніж будь-які ліки.
Нагадаємо, що раніше Комаровський попередив про небезпеку генераторів.
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