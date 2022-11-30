Люди умирают десятками: Комаровский предупредил об опасности генераторов

После массовых обстрелов РФ Украины и ее энергетической инфраструктуры многие покупают генераторы. Но так ли они безопасны, и что нужно знать при их использовании?

Об этом рассказал заслуженный педиатр и профессор Евгений Комаровский.

От отравления угарным газом умирают

Комаровский сообщил, что лечения от отравления угарным газом от генераторов практически нет. Каждый день сообщается о пожарах и отравлениях от генераторов.

Его нельзя накрывать ни в коем случае, а люди это делают потому что, они шумные. Так поступать категорически нельзя.

"А люди реально заболевают, умирают уже десятками. А тех, кто просто отравился и не умер, о них не сообщают", - сказал Комаровский.

По словам врача, необходимо устанавливать датчики угарного газа в доме, они сейчас не исчезли из продажи, и не подорожали.

"Для нас по-прежнему, профилактика - это не наше", - отметил медик.

Комаровский подчеркнул, что украинцы забывают о правилах безопасности в пользовании генераторов.

Как уберечь себя от отравлений угарного газа

Угарный газ выделяется при использовании двигателей внутреннего горения в автомобилях, при работе дровяных, газовых, угольных печей, от портативных бензиновых генераторов, от каминов, от угольных грилей, от газовых нагревателей воды и керосиновых обогревателей.

Угарный газ в кровеносной системе человека соединяется с гемоглобином. Кровь теряет способность переносить кислород к тканям и организм быстро чувствует его нехватку.

От объема концентрации его в воздухе и времени, в течении которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и симптоматика.

Симптомы отравления: