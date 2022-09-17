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Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою

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Субота 17 вересня 2022 12:25
Комаровський розповів, як зміцнити імунітет перед холодною зимою Комаровський розповів, як зміцнити імунітет (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Незабаром в Україні настануть холоди і сезонні застуди не забаряться.

Як зміцнити імунітет перед зимою, розповів заслужений педіатр Євген Комаровський на офіційному сайті.

Перше, що ви повинні запам'ятати, що аптечні засоби для зміцнення імунітету абсолютно не працюють, не витрачайте гроші на них.

За словами Комаровського, імунна система людини не дурна і сама регулює свої клітини. То як підвищити імунітет, для цього є прості правила.

  • Більше фізичної активності та прогулянок на свіжому повітрі всією родиною.
  • Рясне прохолодне пиття.
  • Встановіть адекватний тепловий режим вдома, одяг за погодою, провітрювання приміщень та позбавтеся від "пилозбірників" - килимів з густим ворсом та великих м'яких іграшок.
  • Мийте руки з милом, але домашній дезінфектор це перебір.
  • Годуйте дитину тільки тоді, коли вона хоче їсти, обмежуйте солодощі.
  • Лікуйтеся фармацевтичними препаратами, тільки якщо вам їх прописав лікар. Купуйте лише ліки з доведеною ефективністю.

Дуже важливо

Пам'ятайте, що мікроклімат у приміщенні – це найважливіший пункт, про який часто забувають батьки. Сухе тепле повітря – це найкраще середовище для розмноження мікробів.

Рівень вологості регулюється провітрюванням, а взимку зволожувачами повітря.

Зараз вже можна вільно купити прилад для зволоження, але якщо немає грошей, можна поставити тазик з водою у батареї.

До того ж постійна практика провітрювання будинку призводить до того, що дитина більше не занедужує від кожного протягу в транспорті, дитсадку чи школі.

Як ми раніше писали, Комаровський розповідав, чим заборонено годувати хвору дитину .

А до цього Комаровський назвав основи довголіття, які продовжать життя.

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Доктор Комаровский
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