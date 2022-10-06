Дети защитников Украины смогут бесплатно учиться IT в частных школах: как подать заявку

Новый проект позволяет детям защитников Украины, героически отражающих полномасштабную военную агрессию РФ против нашей страны, пройти учебу очно в образовательных заведениях сети школ в разных городах IT Step School. На это выделяется 15 миллионов гривен.

Где школы и сколько учеников могут взять на учебу в рамках проекта

Пройти бесплатное обучение смогут около 130 детей в 12 городах Украины, где расположены филиалы данной Компьютерной Академии. Это:

Киев,

Львов,

Ивано-Франковск,

Луцк,

Одесса,

Днепр,

Ровно,

Полтава,

Житомир,

Кривой Рог,

Запорожье,

Кременчуг.

Как будет проходить обучение

Как обращают внимание на Facebook-странице Компьютерной Академии IT Step School, обучение будет проходить офлайн.

"Безопасность наших детей - это самый важный аспект нашего времени. В наших филиалах оборудованы бомбоубежища со всем необходимым, чтобы не только не прерывать обучение, но и находиться в комфортных условиях во время тревог", - говорится в сообщении.

В настоящее время в большинстве учебная программа школы доступна для учеников 5-11 классов, однако в некоторых заведениях сети уже действует программа для начальных классов.

Обучение будет проходить с углубленным изучением IT-специальностей, а также таких иностранных языков: английский и еще на выбор китайский, испанский, немецкий, польский и французский.

Кроме того, в этих школах обязательным моментом обучения является психологический комфорт детей.

Как стать участником программы

Всего предусмотрено проведение 3 этапов открытого конкурсного отбора.

Чтобы принять участие в первом этап бесплатного обучения, следует заполнить регистрационную форму, перейдя по ссылке https://kiev.itstep.org/application-form, а также оставить свои данные. Сделать это нужно до 17 октября.

Этапы отбора: