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Так дети не делаются! Главные мифы и правда о зачатии

В какие мифы о зачатии следует перестать верить (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Зачатие ребенка овеяно рядом мифов, некоторые из которых довольно бессмысленны, а в некоторых все же можно найти рациональное зерно. Хотя процесс достаточно простой и даже приятный, не всегда все удается с первого раза.

Попробуем вместе с Telegram-каналом Сексология по-украински, что правда, а что вымысел в этом интересном вопросе.

Миф №1. Лубриканты

По некоторым убеждениям, нельзя использовать лубриканты, потому что они могут убить сперматозоиды.

Да, в этом есть зерно правды. Ведь некоторые лубриканты могут влиять на способность сперматозоидов достичь цервикальной слизи и яйцеклетки, что может предотвратить беременность.

Миф №2. Оргазм

Один из древних мифов говорит, что зачать ребенка можно только если партнерша испытывает оргазм.

Это уж точно неправда. Ведь после эякуляции сперма достигает фаллопиевых труб в считанные минуты, независимо от того, испытывает ли партнерша оргазм.

Миф №3. Частый секс

Говорят, чтобы забеременеть, нужно постоянно заниматься сексом. Это, мол, точно не позволит пропустить "окно фертильности".

Правда в том, что частые занятия сексом могут снизить количество сперматозоидов. Врачи рекомендуют заниматься сексом ежедневно или раз в два дня во время фертильного периода женщины.

Миф №4. "Правильные" мужские трусы

Говорят, что партнеру следует носить боксеры (они же семейки), чтобы увеличить количество сперматозоидов.

В этом есть зерно истины. Несколько исследований показали, что ношение тесных трусов может повышать температуру мошонки, а это может снизить качество и подвижность сперматозоидов.

Раньше мы писали об основных мифах о климаксе, в которые уже пора перестать верить.

Также узнайте, какие мифы о сексе безнадежно устарели.

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