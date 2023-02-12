Так діти не робляться! Головні міфи і правда про зачаття

Міф №1. Лубриканти

За деякими переконаннями, не можна використовувати лубриканти, тому що вони можуть убити сперматозоїди.

Так, в цьому є зерно правди. Адже деякі лубриканти можуть впливати на здатність сперматозоїдів досягти цервікального слизу і яйцеклітини, що може запобігти вагітності.

Міф №2. Оргазм

Один з давніх міфів говорить, що зачати дитину можна тільки якщо партнерка відчуває оргазм.

Це вже точно неправда. Адже після еякуляції сперма досягає фаллопієвих труб за лічені хвилини, незалежно від того, чи відчуває партнерка оргазм.

Міф №3. Частий секс

Подейкують, щоб завагітніти, потрібно постійно займатися сексом. Це, мовляв, точно не дасть змогу пропустити "вікно фертильності".

Правда в тому, що часті заняття сексом можуть знизити кількість сперматозоїдів. Лікарі рекомендують займатися сексом раз на день або раз на два дні під час фертильного періоду жінки.

Міф №4. "Правильні" чоловічі труси

Кажуть, що партнеру слід носити боксери (вони ж сімейки), щоб збільшити кількість сперматозоїдів.

В цьому є зерно істини. Кілька досліджень засвідчили, що носіння обтислих трусів може підвищувати температуру мошонки, а це може знизити якість і рухливість сперматозоїдів.