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"У нас это просто ремесло". Оля Цыбульская объяснила, почему в Украине сложно построить карьеру в шоу-бизнесе

Украина, Среда 08 мая 2024 17:47
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"У нас это просто ремесло". Оля Цыбульская объяснила, почему в Украине сложно построить карьеру в шоу-бизнесе Почему в Украине сложно построить музыкальную карьеру (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Многие украинские артисты строили свою карьеру на русском языке, и фактически так они довольно быстро обрели популярность. Однако существует и другая причина.

В интервью РБК-Украина (проект Styler) певица Оля Цыбульская сказала, почему в Украине сложно стать известным певцом и зарабатывать из этого деньги.

Есть шоу, но нет бизнеса

В Украине много талантливых артистов, которые создают достойный рынка продукт. Однако для того чтобы монетизировать это, нужно иметь инвестиции, окупаемость, зарплаты для сотрудников. Кроме того, должен оставаться еще и доход, который артист может потратить по собственному желанию.

"У нас все движется впритык. Особенно у тех артистов, которые не работали на российский рынок. Плюс у нас пока нет инструментов и законодательства, регулирующего авторское право. У людей пока нет привычки платить за контент. Хорошо, что YouTube как-то монетизируется сейчас", - говорит Оля.

Она считает, что украинский шоу-бизнес действительно станет бизнесом, когда у людей появится привычка покупать подписку на прослушивание музыки, когда будет регулирующее это законодательство, а также когда в Украине начнут работу большие лейблы.

"Пока это просто ремесло, очень сложное, которое находится в процессе эволюции и которое, дай Бог, при моей жизни, дойдет до доходной системы, которая тоже будет частью бюджета нашей страны", - отмечает исполнительница.

Ранее Оля Цыбульская объяснила, почему украинские артисты пели по-русски.

Читайте также, поддерживает ли исполнительница бронирование артистов от мобилизации.

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