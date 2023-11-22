Дети будут в восторге: как приготовить вкусный омлет с фруктами на завтрак

Необычный и вкусный сладкий омлет обязательно порадует маленьких членов семьи. Готовить его легко и времени понадобится немного. К тому же результат приятно удивит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba .

Что понадобится

Такой пышный омлет готовится за считанные минуты! Это простая и быстрая идея на завтрак, поэтому его можно готовить в будние дни и не бояться, что опоздаете на работу.

Для приготовления вкусного омлета следует подготовить следующие ингредиенты:

яйца куриные - 2 шт.

молоко - 50 мл

мука пшеничная - 20 г

сахар - 20 г

разрыхлитель - 12 г

соль - по своему вкусу

масло подсолнечное - 20 мл

бананы - 1 шт.

яблоки - 1 шт.

мандарины - 2 шт.

сахарная пудра - 20 г

Легкий способ приготовления

Сначала яйца нужно разделить на белки и желтки. Белки взбейте в крутую пену с щепоткой соли и 10 г сахара.

После этого желтки перебейте с остальным сахаром, добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Все взбейте к однородной массе, аккуратно введите белки и перемешайте.

На разогретую с растительным маслом сковороду влейте омлетную массу и жарьте несколько минут, пока не схватится. Затем поставьте сковороду в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут.

Готовый омлет переложите на блюдо и положите на него кружочки бананов, кусочки яблока и мандарины. Также можно добавить орехи и другие ягоды. В конце блюдо посыпьте сахарной пудрой.

Рецепт приготовления сладкого омлета с фруктами (фото: Deposit photos)