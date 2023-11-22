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Дети будут в восторге: как приготовить вкусный омлет с фруктами на завтрак

Среда 22 ноября 2023 08:01
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Дети будут в восторге: как приготовить вкусный омлет с фруктами на завтрак Как приготовить сладкий омлет на завтрак (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Необычный и вкусный сладкий омлет обязательно порадует маленьких членов семьи. Готовить его легко и времени понадобится немного. К тому же результат приятно удивит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Shuba.

Что понадобится

Такой пышный омлет готовится за считанные минуты! Это простая и быстрая идея на завтрак, поэтому его можно готовить в будние дни и не бояться, что опоздаете на работу.

Для приготовления вкусного омлета следует подготовить следующие ингредиенты:

  • яйца куриные - 2 шт.
  • молоко - 50 мл
  • мука пшеничная - 20 г
  • сахар - 20 г
  • разрыхлитель - 12 г
  • соль - по своему вкусу
  • масло подсолнечное - 20 мл
  • бананы - 1 шт.
  • яблоки - 1 шт.
  • мандарины - 2 шт.
  • сахарная пудра - 20 г

Легкий способ приготовления

Сначала яйца нужно разделить на белки и желтки. Белки взбейте в крутую пену с щепоткой соли и 10 г сахара.

После этого желтки перебейте с остальным сахаром, добавьте муку, молоко и разрыхлитель. Все взбейте к однородной массе, аккуратно введите белки и перемешайте.

На разогретую с растительным маслом сковороду влейте омлетную массу и жарьте несколько минут, пока не схватится. Затем поставьте сковороду в разогретую до 180°C духовку на 5-7 минут.

Готовый омлет переложите на блюдо и положите на него кружочки бананов, кусочки яблока и мандарины. Также можно добавить орехи и другие ягоды. В конце блюдо посыпьте сахарной пудрой.

Дети будут в восторге: как приготовить вкусный омлет с фруктами на завтракРецепт приготовления сладкого омлета с фруктами (фото: Deposit photos)

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