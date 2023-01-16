В Днепре от российской ракеты погибла 15-летняя девочка, которая была одна дома

В Днепре в результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке погибла 15-летняя Мария Лебедь. Когда раздался взрыв, девочка находилась в квартире одна.

Подробности трагедии

"Моя сестра вчера звонила ее маме Оксане, чтобы узнать, все ли в порядке. Она была на работе и не знала что случилось, дочь была дома. Первый побежал на место происшествия родной брат Паша… но дома уже не было. Их папа ушел из жизни пару лет назад. Знаю семью лично", – написала Евгения Бондаренко, которая знала семью погибшей девочки.

Также об ужасной новости сообщила сестра погибшей Маши.

"14.01.23 российская ракета вырвала мне сердце. Моя Маруся, сестричка милая, красавица, еще встретимся, но уже не в этой жизни", – написала сестра Марии.

Маша училась в девятом классе, занималась бальными танцами, музыкой, увлекалась изучением английского языка и домашним цветоводством.

"Хочу рассказать вам немного о себе: мне 15 лет, имею музыкальное образование, увлекаюсь изучением английского языка. Мое хобби – это домашнее цветоводство. Я целеустремленная, дружелюбная и трудолюбивая. Пытаюсь относиться к жизни с юмором и позитивом", – писала о себе девочка.

15-летняя Маша погибла в Днепре от российской ракеты (фото: instagram.com/alilisa.swan)

В комментариях сообщили, что еще двое детей, которые шли к Маше в гости, находятся в больнице. Их ракета застала на улице под аркой. Родители детей без вести пропавшие.

Мама Маши сейчас в шоковом состоянии, с ней работают психологи.

Трагедия в Днепре

В Днепре продолжают разбирать завалы после обстрела россиян 14 января. В настоящее время спасатели получили 35 тел. Спасательная операция длится уже 40 часов, и ночью спасатели извлекли из-под завалов еще несколько тел.

На данный момент ранены 75 человек, 14 из которых - дети. 39 человек удалось спасти, а судьба еще 35 - неизвестна.