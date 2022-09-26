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Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет

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Понедельник 26 сентября 2022 22:05
Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет Так выглядит первая туристическая подлодка (фото: instagram.com/uboatworx)
Автор: Юлия Гаюк

Нидерландская компания U-Boat Worx разработала уникальные туристические подлодки, которые могут погружаться на глубину 100 метров.

Мы собрали фото и цены на NEMO 1 (одноместная лодка) и NEMO 2 (двухместная).

Что такое подлодка для туристов?

Подлодка "Немо" небольшая по размерам: всего полтора метра в высоту, два метра в ширину и три метра в длину.

Для сравнения обычная подлодка 10,5 метров в ширину и более 100 метров в длину.

Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляетСмотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет

Первая туристическая подлодка (фото: instagram.com/uboatworx)

К тому же новые туристические подлодки являются самыми легкими пилотируемыми аппаратами, поэтому они легко перемещаются в воде.

"Мы задались целью предоставить как можно большему числу людей безопасный и легкий доступ к подводному миру", - пишет основатель и глава компании.

Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет

Смотрите фото и видео уникальных туристических подлодок. Цена впечатляет

Все желающие смогут увидеть морской мир (фото: instagram.com/uboatworx)

Желающие увидеть морской мир смогут погрузиться на глубину 100 метров.

Для безопасности туристов в лодке есть "тревожная кнопка", наполняющая небольшой резервуар в задней части кислородом, естественным образом поднимая аппарат на поверхность.

Сколько стоит это чудо инженерии?

Разработчики отмечают, что с началом серийного производства цена на изобретение была снижена на 40%.

Поэтому теперь лодки будут доступны по цене 545 тысяч долларов за одноместную и 590 тысяч за двухместную лодку соответственно.

Напомним, что ранее в Японии изобрели луноход с руками.

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