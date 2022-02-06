Дистанційно чи ні? Як навчатимуться українські школярі з понеділка

В Україні школи в багатьох містах перейшли на дистанційну форму навчання. Такі заходи стали вживати через зростання захворюваності на коронавірус у країні. З урахуванням епідситуації на місцях приймається рішення, як скоро зможуть учні повернутися за парти.

Що буде зі шкільним карантином з понеділка, 7 лютого, та як у різних містах навчатимуться діти - читайте у нашому матеріалі нижче.

Київ

Рішення про переведення столичних шкіл усіх одночасно на карантин не приймалося. При цьому і в мерії, і в Департаменті освіти і науки зазначають, що керівництво навчальних закладів саме вирішуватиме, залежно від рівня захворюваності, відправити на дистанційку кілька класів або всю школу.

У Києві вже "пішли в онлайн" близько 70 шкіл з усіх 425.

Львів

У Львові учні 5-11 класів з понеділка, 7 лютого, навчатимуться дистанційно. За парти зможуть сісти тільки учні 1-4 класів. Після 14 лютого директори шкіл самостійно вирішуватимуть, чи відновлювати навчання в очній формі.

При цьому, згідно з рішенням обласної комісії ТЕБ і НС, у Львівській області картина інша: школярі старших класів з 7 лютого повертаються на очне навчання.

Одеса

Всі школи Одеси були переведені на дистанційну форму ще 27 січня до особливого розпорядження, зазначали в мерії, і поки жодних коректив внесено не було. Відповідно онлайн навчання з 7 лютого буде продовжено.

Харків

Очна форма навчання в школах Харкова 7 лютого продовжиться.

Разом з тим, за словами директора Департаменту освіти, близько 700 класів у зв'язку із захворюваністю вчителів і школярів перевели на дистанційне навчання.

Дніпро

Згідно з рішенням місцевої комісії з ТЕБ та НС, для учнів 5-11 класів дистанційне навчання триватиме по 9 лютого. Учні початкової школи (1-4 класи) зможуть навчатися в очному режимі.

Ужгород

Навчання за дистанційною формою для ужгородських школярів продовжили ще на тиждень - по 11 лютого. Таке рішення було схвалено на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міськраді.

Запоріжжя

У Запоріжжі з 7 лютого переводять учнів 5-11 класів на дистанційне навчання.

Для учнів 1-4 класів освітній процес продовжать в очній формі.

Херсон

Дистанційну форму навчання для всіх учнів 1-11 класів шкіл продовжили по 14 лютого. Як пояснили в ОДА, таке рішення прийняла регіональна комісія з ТЕБ і НС.

Івано-Франківськ

У мерії Івано-Франківська заявили про рішення відновлення з 7 лютого очного навчання для учнів 1-4 класів. При цьому учні 5-11 класів шкіл міста будуть повертатися за парти поетапно - процес розтягнутий по днях.

Сум

У Сумах онлайн навчання продовжили ще на тиждень - з 7 по 12 лютого - для учнів 1-11 класів у закладах загальної середньої, позашкільної освіти. Таке рішення прийняли в місцевій комісії ТЕБ і НС через складну епідситуацію.

Хмельницький

Дистанційна форма навчання, яку запровадили ще 28 січня, продовжили по 11 лютого. Це стосується всіх закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

При цьому, зазначають у Хмельницькій міськраді, це не стосується освітніх закладів, що функціонують у сільській місцевості - там з 7 лютого поновлюється навчання в очному форматі.

Чернігів

У міськраді заявили, що з 7 лютого всі учні 1-11 класів у школах №1, №4 та №22 продовжуватимуть навчання дистанційно.

Учні 5-11 класів у школах № 7, №28, №29 та №35 також продовжують навчатися онлайн, а початкові класи повертаються за парти.

Всі інші заклади загальної середньої освіти в повному складі з понеділка повертаються до звичного формату навчання, крім окремих класів, що продовжують перебувати на самоізоляції.

Чернівці

У мерії Чернівців заявили, що учні молодших класів повертаються за парти з 7 лютого, хоча раніше в обласній комісії з питань ТЕБ та НС було схвалено протилежне рішення - про продовження дистанційного навчання по 11 лютого.

А ось для учнів старших класів онлайн-навчання триватиме до п'ятниці, 11 лютого.