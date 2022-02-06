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Дистанционно или нет? Как будут учиться украинские школьники с понедельника

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Воскресенье 06 февраля 2022 08:02
Дистанционно или нет? Как будут учиться украинские школьники с понедельника Фото: вернулся ли за парты школьники с 7 февраля (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Украине школы во многих городах перешли на дистанционную форму обучения. Такие меры стали принимать из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране. С учетом эпидситуации на местах принимается решение, как скоро смогут ученики вернуться за парты.

Что будет со школьным карантином с понедельника, 7 февраля, и как в разных городах будут учиться дети - читайте в нашем материале ниже.

Киев

Решения о переводе столичных школ всех одновременно на карантин не принималось. При этом и в мэрии, и в Департаменте образования и науки отмечают, что руководство учебных заведений само будет решать, в зависимости от уровня заболеваемости, отправить на дистанционку несколько классов или всю школу.

В Киеве уже "ушли в онлайн" около 70 школ из всех 425.

Львов

Во Львове ученики 5-11 классов с понедельника, 7 февраля, будут учиться дистанционно. За парты смогут сесть только ученики 1-4 классов. После 14 февраля директора школ самостоятельно будут решать, возобновлять ли обучение в очной форме.

При этом, согласно решению областной комиссии ТЭБ и ЧС, во Львовской области картина другая: школьники старших классов с 7 февраля возвращаются на очное обучение.

Одесса

Все школы Одессы были переведены на дистанционную форму еще 27 января до особого распоряжения, отмечали в мэрии, и пока никаких корректив внесено не было. Соответственно онлайн учеба с 7 февраля будет продолжена.

Харьков

Очная форма обучения в школах Харькова 7 февраля продолжится.

Вместе с тем, по словам директора Департамента образования, около 700 классов в связи с заболеваемостью учителей и школьников перевели на дистанционное обучение.

Днепр

Согласно решению местной комиссии по ТЭБ и ЧС, для учеников 5-11 классов дистанционное обучение продлится до 9 февраля. Ученики начальной школы (1-4 классы) смогут учиться в очном режиме.

Ужгород

Обучение по дистанционной форме для ужгородских школьников продлили еще на неделю - до 11 февраля. Такое решение было принято на заседании противоэпидемической комиссии в Ужгородском горсовете.

Запорожье

В Запорожье с 7 февраля переводят учеников 5-11 классов на дистанционное обучение.

Для учеников 1-4 классов образовательный процесс продолжат в очной форме.

Херсон

Дистанционную форму обучения для всех учеников 1–11 классов школ продлили до 14 февраля. Как пояснили в ОГА, такое решение приняла региональная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Ивано-Франковск

В мэрии Ивано-Франковска заявили о решении возобновления с 7 февраля очного обучения для учеников 1-4 классов. При этом учащиеся 5-11 классов школ города будут возвращаться за парты поэтапно - процесс растянут по дням.

Сумы

В Сумах онлайн учебу продлили еще на неделю - с 7 по 12 февраля - для учащихся 1–11 классов в заведениях общего среднего, внешкольного образования. Такое решение приняли в местной комиссии ТЭБ и ЧС из-за сложной эпидситуации.

Хмельницкий

Дистанционная форма обучения, которую ввели еще 28 января, продлили до 11 февраля. Это касается всех заведений общего среднего и внешкольного образования территориального общества.

При этом, отмечают в Хмельницком горсовете, это не касается образовательных учреждений, функционирующих в сельской местности - там с 7 февраля возобновляется обучение в очном формате.

Чернигов

В горсовете заявили, что с 7 февраля все учащиеся 1-11 классов в школах №1, №4 и №22 будут продолжать обучение дистанционно.

Учащиеся 5-11 классов в школах №7, №28, №29 и №35 также продолжают учиться онлайн, а начальные классы возвращаются за парты.

Все остальные заведения общего среднего образования в полном составе с понедельника возвращаются в привычный формат обучения, кроме отдельных классов, продолжающих находиться на самоизоляции.

Черновцы

В мэрии Черновцов заявили, что ученики младших классов возвращаются за парты с 7 февраля, хотя ранее в областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС было принято противоположное решение - о продолжении дистанционного обучения до 11 февраля.

А вот для учеников старших классов онлайн-обучение продлится до пятницы, 11 февраля.

Ранее сообщалось, что в Ровно учительница завтракала во время онлайн-урока, при этом чавкала и гремела посудой.

Напомним, перед этим в Минздраве назвали причину перехода школ на "дистанционку", которую запустили не только из-за ситуации с COVID-19.

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