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Дипломы до 2000 году также появятся в Дії: что для этого нужно сделать

Как загрузить в Дію документы об образовании (Коллаж РБК-Украина))
Автор: Анна Шиканова

В Дію добавили возможность отображения документов об образовании. Однако пользователи столкнулись с тем, что дипломы и сертификаты, выданные до 2000 года в приложении не отображаются.

Почему нет этих документов и что нужно сделать, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий руководительницы команды внедрения приложения в Минцифре Ирины Заболотной в эфире Национального телемарафона.

По словам Заболотной, документы по образованию в ЕГЭБО начали вносить только после 2000 года, поэтому они сейчас не отражаются в Дії. Она посоветовала обратиться в учебное заведение, чтобы исправить эту проблему.

"Чтобы дипломы подтянулись, информация о документе должна быть внесена учебным заведением в Реестр ЕГЕБО – это реестр Минобразования. Вузы начали вносить документы после 2000-х годов", – пояснила представительница Минцифры.

Также Заболотная назвала еще один способ, который поможет скачать в приложение документы по образованию. Она предложила загрузить копию образовательного документа в формате PDF и распространить удобным способом, например, по электронной почте.

Еще представительница Минцифры рассказала о том, как можно проверить своим приложением Дія документа другого лица.

"Для этого есть QR-код на документе. Навести сканером, который есть в приложении Дія, и после этого видно, валидный ли документ, какая информация отображается", - пояснила Заболотная.

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ДияОбразование в Украине