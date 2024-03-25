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Дипломи до 2000 року також з'являться в Дії: що для цього треба зробити

Як завантажити в Дію документи про освіту (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Дії додали можливість для відображення документів про освіту. Однак користувачі зіткнулися з тим, що дипломи та сертифікати, видані до 2000 року, у додатку не відображаються.

Чому не має цих документів та що потрібно зробити, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар керівниці команди впровадження застосунку в Мінцифрі Ірини Заболотної в ефірі Національного телемарафону.

За словами Заболотної, документи про освіту в ЄДЕБО почали вносити тільки після 2000 року, тому вони зараз не відображаються в Дії. Вона порадила звернутися до свого навчального закладу, щоб виправити цю проблему.

"Щоб дипломи підтягнулися, інформація про документ має бути внесена навчальним закладом до Реєстру ЄДЕБО - це реєстр Міносвіти. Виші почали вносити документи після 2000-х років", - пояснила представниця Мінцифри.

Також Заболотна назвала ще один спосіб, який допоможе завантажити у додаток документи про освіту. Вона запропонувала завантажити копію освітнього документу у PDF-форматі та поширити зручним способом, наприклад, через електрону пошту.

Ще представниця Мінцифри розповіла про те, як можна перевірити своїм додатком Дія документ іншої особи.

"Для цього є QR-код на документі. Навести сканером, який є в застосунку Дія, і після цього видно, чи валідний документ, яка інформація відображається", - пояснила Заболотна.

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