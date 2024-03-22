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Какие документы всегда должны быть у каждого водителя и что будет за их отсутствие

Пятница 22 марта 2024 16:40
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Какие документы всегда должны быть у каждого водителя и что будет за их отсутствие Патрульные назвали документы, которые должны быть у каждого водителя (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине каждый водитель во время поездки должен иметь определенные документы. В частности, за игнорирование такого правила предусмотрена ответственность.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.

Какие документы должен иметь водитель

Патрульные рассказали, что перед поездкой наставник должен обязательно взять с собой:

  • удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории
  • регистрационный документ на транспортное средство
  • действующий страховой полис о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности

Для водителей, игнорирующих эти правила, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 126 КУоАП.

"Не нарушайте и будьте ответственны", - призвали патрульные украинцев.

Кроме того, автомобильные перевозчики, водители и пассажиры при выполнении пассажирских перевозок должны иметь и предоставлять при проверке документы, на основании которых осуществляется перевозка.

Набор автомобилиста

Автонабор в машину - это не просто блажь водителей. То, что должно быть в автомобиле, предусмотрено правилами дорожного движения. Ведь в случае аварии или поломок у водителя в машине должно быть то, что поможет ему разрешить возникшую ситуацию или оказать первую помощь.

В список того, что должно быть в машине, входит:

  • аптечка
  • огнетушитель
  • знак аварийной остановки
  • автокомпрессор
  • запаска
  • провода для прикуривания

Огнетушитель и аптечка должны быть в каждой машине. Но покупая аптечку, помните, что у нее стандартное наполнение, и добавьте туда свое личное лекарство при необходимости.

Зимой добавьте к набору водителя еще щетки, скребки и мягкие тряпки для очистки от снега и не замерзающую жидкость для стекла.

В дороге могут произойти разные ситуации, и инструменты в машине вам помогут решить большинство из них. Даже если вы не разбираетесь в машинах, рядом может оказаться тот, кто окажет вам необходимую помощь.

Ранее мы сообщали, обязан ли водитель выходить из автомобиля, если остановила полиция.

Также мы писали о 8 ошибках, которые никогда нельзя делать на парковке.

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