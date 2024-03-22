Какие документы всегда должны быть у каждого водителя и что будет за их отсутствие
В Украине каждый водитель во время поездки должен иметь определенные документы. В частности, за игнорирование такого правила предусмотрена ответственность.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Волынской области.
Какие документы должен иметь водитель
Патрульные рассказали, что перед поездкой наставник должен обязательно взять с собой:
- удостоверение на право управления транспортным средством соответствующей категории
- регистрационный документ на транспортное средство
- действующий страховой полис о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности
Для водителей, игнорирующих эти правила, предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 126 КУоАП.
"Не нарушайте и будьте ответственны", - призвали патрульные украинцев.
Кроме того, автомобильные перевозчики, водители и пассажиры при выполнении пассажирских перевозок должны иметь и предоставлять при проверке документы, на основании которых осуществляется перевозка.
Набор автомобилиста
Автонабор в машину - это не просто блажь водителей. То, что должно быть в автомобиле, предусмотрено правилами дорожного движения. Ведь в случае аварии или поломок у водителя в машине должно быть то, что поможет ему разрешить возникшую ситуацию или оказать первую помощь.
В список того, что должно быть в машине, входит:
- аптечка
- огнетушитель
- знак аварийной остановки
- автокомпрессор
- запаска
- провода для прикуривания
Огнетушитель и аптечка должны быть в каждой машине. Но покупая аптечку, помните, что у нее стандартное наполнение, и добавьте туда свое личное лекарство при необходимости.
Зимой добавьте к набору водителя еще щетки, скребки и мягкие тряпки для очистки от снега и не замерзающую жидкость для стекла.
В дороге могут произойти разные ситуации, и инструменты в машине вам помогут решить большинство из них. Даже если вы не разбираетесь в машинах, рядом может оказаться тот, кто окажет вам необходимую помощь.
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