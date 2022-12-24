Фото: "Динамо" помогло с приобретением мощного генератора для Богуслава (пресс-служба)

ФК "Динамо" Киев совместно с нидерландской компанией Odink&Koenderink Nederland BV передали в город Богуслав Обуховского района мощный дизельный генератор на 550 кВт для бесперебойной жизнедеятельности города.

Об этом сообщается на сайте "Динамо".

"В последние месяцы в нашей стране остро встал вопрос резервного питания в случае полного блекаута на длительное время. В частности, в результате регулярных ракетных обстрелов энергетических объектов значительные проблемы по электроснабжению переживают населенные пункты Киевской области", - сообщили в пресс-службе клуба.