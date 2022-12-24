Фото: "Динамо" допомогло з придбанням потужного генератора для Богуслава (прес-служба)

ФК "Динамо" Київ спільно з нідерландською компанією Odink & Koenderink Nederland B.V. передали в місто Богуслав Обухівського району потужний дизельний генератор на 550 кВт для безперебійної життєдіяльності міста.

Про це повідомляється на сайті "Динамо".

"Протягом останніх місяців у нашій країні гостро постало питання резервного живлення у разі повного блекауту на тривалий час. Зокрема, внаслідок регулярних ракетних обстрілів енергетичних об'єктів значні проблеми щодо електропостачання переживають населені пункти Київської області", - повідомили в прес-службі клубу.