"Динамо" профинансировало закупку дронов и Starlink для воинской части А7301

Об этом идет речь на сайте клуба.

Отмечается, что боевые части А7301 выполняют задачи по защите и обороне на востоке нашей страны, непосредственно участвуя в освобождении от российских захватчиков населенных пунктов в Луганской и Донецкой областях.

Командир воинской части подполковник И. Шепетин обратился к президенту "Динамо" Игорю Суркису с просьбой в случае возможности оказать благотворительную помощь части в виде дронов MAVIC3 и систем связи Starlink, которые крайне необходимы на передовой для успешного выполнения поставленных задач.

"Футбольный клуб "Динамо" оперативно отреагировал на обращение военных, покупка необходимого оборудования была профинансирована, и оно в ближайшее время поступит в распоряжение воинской части", - добавили в клубе.