"Коалиция желающих" рискует развалиться из-за смены власти в странах Европы
Европа рискует потерять двух ключевых архитекторов поддержки Украины - Стармер уже ушел, а Макрон не сможет баллотироваться на следующих выборах во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.
Главная тревога дипломатов касается именно предстоящего ухода Макрона - президент Франции должен покинуть пост после выборов следующего года, и очевидного преемника, который продолжил бы курс, нет.
Букмекерским фаворитом считают лидера ультраправых Марин Ле Пен, обещавшую вывести Францию из военного командования НАТО, отменить санкции против России и заставить Киев согласиться на мир на условиях Москвы. Ее соперник слева Жан-Люк Меланшон пошел еще дальше, пообещав полный выход из западного альянса.
Британские чиновники, по данным источника Telegraph, уже изучают, что будет означать победу одного из них для будущего коалиции и обмена секретными разведданными. Западный чиновник прямо предупредил о "большой проблеме" для НАТО в таком сценарии.
Кто мог бы подхватить эстафету и почему не готов
Самый очевидный кандидат заменить Макрона рядом с Британией - канцлер Германии Фридрих Мерц, реформирующий бундесвер в крупнейшую армию Европы. Но сам Мерц увяз во внутреннем кризисе и все чаще слышит сомнения в том, сколько еще продержится в должности.
Депутат от его же партии Родерих Кизеветтер, бывший полковник, назвал лидера ХДС "не Черчиллем". По его словам, и ХДС, и социал-демократы уязвлены так называемой "московской связью" - часть членов обеих правящих партий готова вернуться к привычным отношениям с Россией после завершения войны.
Это, по словам депутата, и объясняет, почему Мерц удерживает дальнобойные ракеты Taurus и не конфисковывает суда "теневого флота" России.
"Мерц тоже должен бороться с этой московской связью", - заявил Кизеветтер.
Канцлер также сорвал попытки ЕС запретить свободное передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне и отказался закрыть берлинский "Русский дом" - культурный центр, считающийся прикрытием для сети московских шпионов.
"Это не лидерство. Кто тогда может возглавить Европу? Нам нужен Черчилль. У нас было несколько "черчилловских моментов", но своего Черчилля в Европе пока нет", - подытожил депутат, предупредив, что безразличие Запада может заставить украинское правительство искать поддержки у других сил в регионе.
Польша и Италия тоже вряд ли заполнят вакуум: оба лидера - Дональд Туск и Джордж Мелони - отказались направлять войска в Украину и имеют выборы до конца следующего года, поэтому им не к претензиям на роль новых лидеров Европы.
А что с Великобританией
Преемник Стармера Энди Бернем имеет более крепкую хватку во внутренней политике, но ограничен опыт во внешней. Свою первую встречу с иностранным лидером в новой должности он провел именно с Зеленским, принимая его в Портсмуте - этим сигнализируя союзникам, что курс в поддержку Украины и НАТО останется неизменным.
Именно тандем Стармера и Макрона в свое время преодолел многолетние споры Лондона и Парижа ради совместного лидерства в Европе на фоне безразличия Трампа – объединив более 30 стран вокруг поддержки Украины и плана разминирования Ормузского пролива.
Если уход Стармера сопровождался признанием его заслуг, выход Макрона, вероятно, воспримут гораздо тревожнее, разве что Бернем сумеет взять на себя роль лидера "коалиции желающих".
Напомним, коалиция желающих уже неоднократно становилась площадкой для конкретных оборонных инициатив в поддержку Украины. В июле Украина вместе с девятью странами Европы создала антибаллистическую коалицию, участники которой договорились совместно усиливать противоракетную оборону.
Тогда же, 13 июля, участники "коалиции желающих" готовили существенное усиление украинского ПВО, по данным Reuters, у союзников Киева уже был конкретный план действий.