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В каких продуктах больше всего крахмала и полезны ли они для организма

Пятница 04 октября 2024 17:07
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В каких продуктах больше всего крахмала и полезны ли они для организма Какие продукты содержат больше крахмала (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый человек пытается обращать внимание на продукты питания в своем рационе. Многие продукты содержат в своем составе большое количество крахмала.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, может ли крахмал yfвредить организму и какие продукты больше его содержат.

Что такое крахмал

Крахмал - это полисахарид или сложный углевод. Он состоит из цепочки простых сахаров, а они уже сооружены глюкозой.

Он играет немаловажную роль, а именно сохранение энергии в человеческом организме и питательных веществ в течение длительного времени. Растения же способны делать запасы из этой же энергии, создавая зернышки крахмала.

Продукты с большим содержанием крахмала

Картофель

Диетолог Ольга Безуглая рассказала, что картофель является одним из основных источников крахмала в рационе человека.

Такой овощ часто употребляется с нездоровыми добавками, такими как масло, сметана, соль и кусочки бекона. Популярные блюда из картофеля могут содержать много углеводов и жира, что приводит к увеличению веса.

Кукуруза

Кукуруза также содержит большое количество крахмала, что следует учитывать при планировании диеты.

Одна чашка желтой кукурузы содержит 10,7 г крахмала, что может показаться очень большим. Тем не менее, кукуруза является хорошим источником клетчатки и необходимых витаминов группы B, поэтому она является полезным дополнением к вашему рациону, если есть в умеренных количествах.

Батат

Батат также содержит значительное количество крахмала, однако богат
на бета-каротин, что делает его питательным вариантом.

Белый рис

Чашка белого риса, содержащая 44 г крахмала. Процесс обработки белого риса удаляет отруби и зародыши, содержащие большинство питательных веществ. Однако рис часто обогащен некоторыми питательными веществами, такими, как железо и витамины группы B.

Выбирая овощи с низким содержанием крахмала, вы можете наслаждаться блюдами, поддерживающими здоровый уровень энергии без чрезмерных углеводов.

Эти овощи также помогут создать сбалансированное меню, богатое необходимыми питательными веществами.

Доказано, что ограничение потребления крахмала и углеводов в целом улучшает уровень артериального давления.

Есть продукты, не содержащие крахмала и необходимые и полезные для полноценного развития человеческого организма. К таким относятся:

  • мясо любого животного
  • рыбу и морепродукты
  • яйца
  • молочная продукция

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Web MD и Ni direct.

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