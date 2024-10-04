В каких продуктах больше всего крахмала и полезны ли они для организма
Каждый человек пытается обращать внимание на продукты питания в своем рационе. Многие продукты содержат в своем составе большое количество крахмала.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, может ли крахмал yfвредить организму и какие продукты больше его содержат.
Что такое крахмал
Крахмал - это полисахарид или сложный углевод. Он состоит из цепочки простых сахаров, а они уже сооружены глюкозой.
Он играет немаловажную роль, а именно сохранение энергии в человеческом организме и питательных веществ в течение длительного времени. Растения же способны делать запасы из этой же энергии, создавая зернышки крахмала.
Продукты с большим содержанием крахмала
Картофель
Диетолог Ольга Безуглая рассказала, что картофель является одним из основных источников крахмала в рационе человека.
Такой овощ часто употребляется с нездоровыми добавками, такими как масло, сметана, соль и кусочки бекона. Популярные блюда из картофеля могут содержать много углеводов и жира, что приводит к увеличению веса.
Кукуруза
Кукуруза также содержит большое количество крахмала, что следует учитывать при планировании диеты.
Одна чашка желтой кукурузы содержит 10,7 г крахмала, что может показаться очень большим. Тем не менее, кукуруза является хорошим источником клетчатки и необходимых витаминов группы B, поэтому она является полезным дополнением к вашему рациону, если есть в умеренных количествах.
Батат
Батат также содержит значительное количество крахмала, однако богат
на бета-каротин, что делает его питательным вариантом.
Белый рис
Чашка белого риса, содержащая 44 г крахмала. Процесс обработки белого риса удаляет отруби и зародыши, содержащие большинство питательных веществ. Однако рис часто обогащен некоторыми питательными веществами, такими, как железо и витамины группы B.
Выбирая овощи с низким содержанием крахмала, вы можете наслаждаться блюдами, поддерживающими здоровый уровень энергии без чрезмерных углеводов.
Эти овощи также помогут создать сбалансированное меню, богатое необходимыми питательными веществами.
Доказано, что ограничение потребления крахмала и углеводов в целом улучшает уровень артериального давления.
Есть продукты, не содержащие крахмала и необходимые и полезные для полноценного развития человеческого организма. К таким относятся:
- мясо любого животного
- рыбу и морепродукты
- яйца
- молочная продукция
Ранее мы сообщали о 5 простых продуктах, продолжающих молодость.
Также мы писали, действительно ли беременные должны "есть за двоих".
При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Web MD и Ni direct.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.