9 продуктов, которые помогут прожить долгую и здоровую жизнь

Несмотря на то, что старение неизбежно, можно сделать многое, чтобы способствовать длительной и здоровой жизни. Продукты для долголетия - это не просто полезная еда, а ключ к поддержанию здоровья и жизненного тонуса на долгие годы.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает о 9 продуктах, которые следует добавить в свой рацион.

Продукты для долголетия

По словам диетолога Ольги Безуглой, важно включать в рацион определенные продукты, богатые антиоксидантами, полиненасыщенными жирами, витаминами и минералами, способствующими омоложению клеток и поддержанию иммунитета.

Добавив эти продукты в свой ежедневный рацион, вы не только улучшите свое самочувствие, но и будете способствовать долголетию, ведь каждый из них помогает укрепить иммунитет и защитить организм от старения.

Шампиньоны

Грибы содержат в своем составе глутатион - это биологически активный трипептид, обнаруживаемый во всех организмах. Состоит из остатков γ-глутаминовой кислоты, цистеина и глицина.

Роль глутатиона в метаболизме состоит в том, что он является мощным восстановителем.

К тому же шампиньоны оказывают благотворное влияние на больных сахарным диабетом, они эффективно снижают уровень сахара в крови. Большое содержание железа в этих грибах позволило сравнивать их с мясными отбивными.

Томаты

В томатах есть ликопин - это антиоксидант, который прежде всего известен своими антиоксидантными свойствами. Его обычно принимают для поддержания здоровья кожи, зрения и сердца. Благодаря своим защитным функциям, ликопин также помогает предотвратить некоторые хронические заболевания.

Авокадо

Фитостеролы в авокадо являются мощными союзниками в борьбе за красоту и здоровье кожи.

Они борются со свободными радикалами, разрушающими клетки кожи и ускоряющими старение. К тому же они помогают удерживать влагу в коже, делая ее более мягкой и эластичной.

Грецкие орехи

В грецких орехах есть антиоксиданты, основная их функция которых - нейтрализация вредных для организма свободных радикалов, которым присуще разрушительное воздействие на организм.

Масло грецких орехов включает в себя витамины А, Д, Е, К, антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты.

Оливковое масло

Мононасыщенные жиры и полифенолы поддерживают упругость артерий и неизменный уровень холестерина ЛПВП, также улучшают и стабилизируют уровень липидов в крови.

Шпинат

В своем составе содержит фолиевую кислоту. Она помогает снизить риск развития болезни Альцгеймера, деменции и других нарушений когнитивных способностей.

Также предотвращает окислительное повреждение лобной коры головного мозга, помогает сохранить функцию памяти, кратковременную память и двигательные навыки.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты в лососе могут улучшить восприимчивость клеток к инсулину, снизить воспаление и факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с метаболическим синдромом.

Они также уменьшают хроническое воспаление, которое может приводить к возникновению сердечных заболеваний, рака и других заболеваний.

Ягоды

Полифенолы в ягодах помогают бороться со свободными радикалами в организме, накопление которых может повредить клетки. Это повреждение называется окислительным стрессом и оно способно привести к ряду заболеваний: раку, аутоиммунным и сердечно-сосудистым заболеваниям, старению кожи.

Квашеная капуста

Пробиотики помогают стимулировать желудочные соки и натуральные ферменты, необходимые для правильного пищеварения, уменьшают количество и выраженность побочных эффектов антибиотиков, способствуют расщеплению солей желчных кислот и нормализации липидного обмена.