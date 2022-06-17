Щоб ситно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

Хороший сніданок має задовольняти 3 ключові вимоги. Він має бути максимально поживним, в ідеалі таким, який тамує голод на 4-6 годин. Зазвичай, це 30% від добової норми калорій.

Що найкраще їсти зранку, щоб довго залишатися ситим та не нашкодити здоров'ю, розповіли у Telegram-каналі "Лікар у кишені".

Дуже бажано, щоб сніданок містив усі поживні речовини:

білки,

жири,

повільні вуглеводи.

І, звісно, він повинен бути швидкий у приготуванні або приготовлений завчасно.

Що можна їсти зранку з вуглеводів?

Будь-які крупи тривалого варіння. Цільнозерновий або інший корисний варіант хлібу.

А також макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані з них калорії встигнуть витратитись протягом дня.

Бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води.

Що краще їсти зранку з білків?

На сніданок краще обирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця - все це містить також достатню кількість білків.

Більш нежирні джерела білку краще залишати на вечерю. Це стосується нежирної риби, курки та індички.