ru ua
Пт, 17 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Щоб ситно та корисно: що найкраще їсти на сніданок

Новость на русском →
П'ятниця 17 червня 2022 18:47
Щоб ситно та корисно: що найкраще їсти на сніданок Що треба їсти на сніданок (freepik)
Автор: Марина Настевич

Хороший сніданок має задовольняти 3 ключові вимоги. Він має бути максимально поживним, в ідеалі таким, який тамує голод на 4-6 годин. Зазвичай, це 30% від добової норми калорій.

Що найкраще їсти зранку, щоб довго залишатися ситим та не нашкодити здоров'ю, розповіли у Telegram-каналі "Лікар у кишені".

Дуже бажано, щоб сніданок містив усі поживні речовини:

  • білки,
  • жири,
  • повільні вуглеводи.

І, звісно, він повинен бути швидкий у приготуванні або приготовлений завчасно.

Що можна їсти зранку з вуглеводів?

Будь-які крупи тривалого варіння. Цільнозерновий або інший корисний варіант хлібу.

А також макарони з твердих сортів пшениці або цільнозернові. Отримані з них калорії встигнуть витратитись протягом дня.

Бобові, але після них особливо важливо протягом дня пити достатньо води.

Що краще їсти зранку з білків?

На сніданок краще обирати білково-жирні продукти. Горіхи, жирна риба, сир твердий і домашній, субпродукти, яйця - все це містить також достатню кількість білків.

Більш нежирні джерела білку краще залишати на вечерю. Це стосується нежирної риби, курки та індички.

Нагадаємо, раніше дієтолог назвала правила здорової вечері і розповіла, що і як краще їсти ввечері.

Ми також розповідали, яка їжа допомагає зняти стрес - без мучного і солодкого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Поради лікаря
LITE
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими
Ці 10 речей треба зробити прямо зараз, щоб стати щасливішими