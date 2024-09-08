"Что-то пожирает ресурсы": почему некоторым людям трудно набрать вес

Есть много людей, которые испытывают проблемы с набором веса. Как оказалось, это большая проблема, даже чем похудение. У каждого человека есть свой уникальный метаболизм и количество калорий, которое необходимо потреблять, чтобы набирать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу нутрициолога Елены Костюк.

Почему человеку трудно набрать вес

Лишний вес, как правило, есть результатом профицита калорий (переедания).

К тому же человеку трудно набрать вес, если он не получает достаточно калорий и питательных веществ с пищей. Так бывает у тех, кто сидит на строжайшей диете или страдает от расстройств пищевого поведения - анорексии и булимии.

﻿﻿﻿Организм не может усвоить необходимые питательные вещества. Это случается при разных нарушениях пищеварения. Например, при недостатке ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).

"Ваш организм получает и усваивает питательные вещества, но что-то пожирает эти ресурсы раньше, чем они дойдут до органов и тканей", - говорится в сообщении.

Опасные "пожиратели энергии":

﻿﻿глисты (паразиты)

﻿﻿нарушения в работе щитовидной железы: при гипертиреозе

значительно ускоряется обмен веществ, поэтому телу требуется больше энергии, чем обычно

рак: опухолям нужно много энергии для роста, человек начинает терять вес

инфекции, включая туберкулез и ВИЧ: организм тратит на борьбу с ними много сил, поэтому масса тела снижается

Как набрать вес

Для увеличения массы тела нужно учесть следующие факторы:

исключите все заболевания

растительные и животные жиры 60/40

обязательно включите в рацион фрукты/сухофрукты, сложные углеводы в больших количествах

больше белка: норма набора веса для женщин: 1,5-2 г на 1 кг веса в сутки. Норма для мужчин 2-2,5 г на 1 кг в сутки

норма сна 8-9 часов в сутки

Важно, если вы едите медленно и хорошо пережевываете пищу, вы с меньшей вероятностью наберете вес, потому что у вашего мозга будет больше времени, чтобы сообщить организму, что ваш желудок полон.