"Что-то пожирает ресурсы": почему некоторым людям трудно набрать вес
Есть много людей, которые испытывают проблемы с набором веса. Как оказалось, это большая проблема, даже чем похудение. У каждого человека есть свой уникальный метаболизм и количество калорий, которое необходимо потреблять, чтобы набирать вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.
Почему человеку трудно набрать вес
Лишний вес, как правило, есть результатом профицита калорий (переедания).
К тому же человеку трудно набрать вес, если он не получает достаточно калорий и питательных веществ с пищей. Так бывает у тех, кто сидит на строжайшей диете или страдает от расстройств пищевого поведения - анорексии и булимии.
Организм не может усвоить необходимые питательные вещества. Это случается при разных нарушениях пищеварения. Например, при недостатке ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).
"Ваш организм получает и усваивает питательные вещества, но что-то пожирает эти ресурсы раньше, чем они дойдут до органов и тканей", - говорится в сообщении.
Опасные "пожиратели энергии":
- глисты (паразиты)
- нарушения в работе щитовидной железы: при гипертиреозе
- значительно ускоряется обмен веществ, поэтому телу требуется больше энергии, чем обычно
- рак: опухолям нужно много энергии для роста, человек начинает терять вес
- инфекции, включая туберкулез и ВИЧ: организм тратит на борьбу с ними много сил, поэтому масса тела снижается
Как набрать вес
Для увеличения массы тела нужно учесть следующие факторы:
- исключите все заболевания
- растительные и животные жиры 60/40
- обязательно включите в рацион фрукты/сухофрукты, сложные углеводы в больших количествах
- больше белка: норма набора веса для женщин: 1,5-2 г на 1 кг веса в сутки. Норма для мужчин 2-2,5 г на 1 кг в сутки
- норма сна 8-9 часов в сутки
Важно, если вы едите медленно и хорошо пережевываете пищу, вы с меньшей вероятностью наберете вес, потому что у вашего мозга будет больше времени, чтобы сообщить организму, что ваш желудок полон.
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