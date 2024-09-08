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"Что-то пожирает ресурсы": почему некоторым людям трудно набрать вес

Воскресенье 08 сентября 2024 18:01
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"Что-то пожирает ресурсы": почему некоторым людям трудно набрать вес Почему некоторым людям не удается набрать вес (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Есть много людей, которые испытывают проблемы с набором веса. Как оказалось, это большая проблема, даже чем похудение. У каждого человека есть свой уникальный метаболизм и количество калорий, которое необходимо потреблять, чтобы набирать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Елены Костюк.

Почему человеку трудно набрать вес

Лишний вес, как правило, есть результатом профицита калорий (переедания).

К тому же человеку трудно набрать вес, если он не получает достаточно калорий и питательных веществ с пищей. Так бывает у тех, кто сидит на строжайшей диете или страдает от расстройств пищевого поведения - анорексии и булимии.

﻿﻿﻿Организм не может усвоить необходимые питательные вещества. Это случается при разных нарушениях пищеварения. Например, при недостатке ферментов, непереносимости глютена или диабете (чаще I типа).

"Ваш организм получает и усваивает питательные вещества, но что-то пожирает эти ресурсы раньше, чем они дойдут до органов и тканей", - говорится в сообщении.

Опасные "пожиратели энергии":

  • ﻿﻿глисты (паразиты)
  • ﻿﻿нарушения в работе щитовидной железы: при гипертиреозе
  • значительно ускоряется обмен веществ, поэтому телу требуется больше энергии, чем обычно
  • рак: опухолям нужно много энергии для роста, человек начинает терять вес
  • инфекции, включая туберкулез и ВИЧ: организм тратит на борьбу с ними много сил, поэтому масса тела снижается

Как набрать вес

Для увеличения массы тела нужно учесть следующие факторы:

  • исключите все заболевания
  • растительные и животные жиры 60/40
  • обязательно включите в рацион фрукты/сухофрукты, сложные углеводы в больших количествах
  • больше белка: норма набора веса для женщин: 1,5-2 г на 1 кг веса в сутки. Норма для мужчин 2-2,5 г на 1 кг в сутки
  • норма сна 8-9 часов в сутки

Важно, если вы едите медленно и хорошо пережевываете пищу, вы с меньшей вероятностью наберете вес, потому что у вашего мозга будет больше времени, чтобы сообщить организму, что ваш желудок полон.

Ранее мы сообщали, действительно ли существует метод быстрого похудения.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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