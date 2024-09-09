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Вот какое питание поможет избежать тяжелого состояния и улучшит здоровье

Понедельник 09 сентября 2024 17:03
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Вот какое питание поможет избежать тяжелого состояния и улучшит здоровье Почему возникает застой желчи и как этого избежать (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Юлия Коваль

Болезни, связанные с дисфункцией желчного пузыря, сейчас очень распространены у людей разных возрастов. Это может быть связано с нерегулярным питанием и малоподвижным образом жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу диетолога Юлии Коваль.

Питание, которое поможет избежать застоя желчи

Желчь - это продукт секреции гепатоцитов (клеток печени), необходимый для пищеварения жиров, правильного усвоения белков, углеводов, жирорастворимых витаминов.

Застой желчи является предпосылкой для образования камней в желчном пузыре, поэтому это состояние обязательно должно лечиться.

По словам эксперта, у человека должно быть 3 основных приема пищи и возможно рассмотреть 1 перекус.

Обязательно нужно завтракать. ﻿﻿﻿На завтрак обязательно включать полезные жиры: сливочное масло 82,5% в небольшом количестве, яйца, растительные масла и авокадо. ﻿﻿﻿Употреблять достаточное количество клетчатки, в том числе овощей и зелени.

В среднем в рационе должно быть 400-600 г распределенных на 3 приема.

Важно также следить за водным балансом. Это должно стать полезной привычкой.

"Чтобы не забывать об этом, сделайте напоминание: на кухне кувшин с водой, на работе и в сумочке бутылка с водой, можно скачать приложение, которое будет вас информировать", - говорится в сообщении.

Диетолог также советует избегать быстрых углеводов (сахар, сладости, сладкие газированные напитки), включить в рацион сложные углеводы, в приоритете цельнозерновые (крупы, хлеб).

Включайте в рацион полезные источники: рыбу, авокадо, масла, семена, но избегайте в рационе транс-жиров и в умеренном количестве употреблять насыщенный жир.

Предпочитать термическую обработку продуктов: запекание, тушение, варку и избегать жареной пищи.

Важность спорта

﻿﻿﻿Не стоит забывать о физической активности. Малоподвижный образ жизни только провоцирует застой желчи.

Если есть избыточный вес или ожирение, то это фактор риска, как возникновения так и прогрессирование заболевания. Обязательно нужно работать над нормализацией массы тела, но снижение должно быть обязательно постепенным.

"По согласованию и назначению врача можно рассмотреть дополнительную саплементацию или лекарственные средства для улучшения желчеоттока", - добавила эксперт.

Признаки застоя желчи могут быть самыми разными и отличаются в зависимости от запущенности процесса:

  • боль - ощущения могут быть как незначительными (дискомфорт, тянущие/ноющие боли), так и острыми (резкие, сильные, колющие, приступообразные боли в правом подреберье)
  • горечь во рту, частая изжога, отрыжка, неприятный запах изо рта
  • признаки дефицита жирорастворимых витаминов - хрупкость костей, сухость волос и кожи, ломкость ногтей
  • в запущенных случаях - желтушность кожи и слизистых оболочек, кожный зуд, потемнение мочи, обесцвечивание кала
  • снижение веса
  • хроническая усталость, сонливость, раздражительность

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