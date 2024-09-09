Ось яке харчування допоможе уникнути важкого стану та покращить здоров'я
Хвороби, пов’язані з дисфункцією жовчного міхура, зараз дуже розповсюджені у людей різних вікових груп. Це може бути пов’язане з нерегулярним харчуванням та малорухливим стилем життя.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Юлії Коваль.
Харчування, яке допоможе уникнути застою жовчі
Жовч - це продукт секреції гепатоцитів (клітин печінки), необхідний для травлення жирів, правильного засвоєння білків, вуглеводів, жиророзчинних вітамінів.
Застій жовчі є передумовою для утворення каменів в жовчному міхурі, тому цей стан обов’язково повинен лікуватися.
За словами експерта, у людини повинно бути 3 основних прийоми їжі та можливо розглянути 1 перекус.
Обовʼязково потрібно снідати. На сніданок обовʼязково включати корисні жири: вершкове масло 82,5% в невеликій кількості, яйця, рослинні олії та авокадо. Вживати достатню кількість клітковини, зокрема овочів та зелені.
В середньому у раціоні повинно бути 400-600 г розподілених на 3 прийоми.
Важливо також слідкувати за водним балансом. Це повинно стати корисною звичкою.
"Щоб не забувати про це, зробіть нагадування: на кухні глечик з водою, на роботі та в сумочці пляшка з водою, можна завантажити додаток, який буде вас інформувати", - йдеться у повідомленні.
Дієтолог також радить уникати швидких вуглеводів (цукор, солодощі, солодкі газовані напої), натомість включити до раціону складні вуглеводи, в пріоритеті цільнозернові (крупи, хліб).
Включайте до раціону корисні джерела: риба, авокадо, масла, насіння, але уникати в раціоні транс-жирів та і в помірній кількості вживати насичений жир
Віддавати перевагу термічній обробці продуктів: запіканню, тушкуванню, варінню та уникати смаженої їжі.
Важливість спорту
Не варто забувати про фізичну активність. Малорухомий спосіб життя тільки провокує застій жовчі.
Якщо є надмірна вага або ожиріння, то це є фактором ризику, як виникнення так і прогресування захворювання. Обов'язково потрібно працювати над нормалізацією маси тіла, але зниження повинно бути обовʼязково поступовим.
"За узгодженням та призначенням лікаря можна розглянути додаткову саплементацію або лікарські засоби для покращення жовчовідтоку" - додала експерт.
Ознаки застою жовчі можуть бути найрізноманітнішими і відрізняються залежно від занедбаності процесу:
- біль - відчуття можуть бути як незначними (дискомфорт, тягнуть/ноючі болі), так і гострими (різкі, сильні, колючі, приступоподібні болі в правому підребер’ї)
- гіркота у роті, часта печія, відрижка, неприємний запах із рота
- ознаки дефіциту жиророзчинних вітамінів – крихкість кісток, сухість волосся та шкіри, ламкість нігтів
- у занедбаних випадках - жовтушність шкіри та слизових оболонок, свербіж шкіри, потемніння сечі, знебарвлення калу
- зниження ваги
- хронічна втома, сонливість, дратівливість
Раніше ми повідомляли, чому деяким людям важко набрати вагу.
Також читайте про 9 причин, чому може свербіти шкіра голови та як швидко уникнути проблеми.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.