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Дефицит этого важного витамина приводит к боли в спине и шее

Вторник 05 ноября 2024 14:22
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Дефицит этого важного витамина приводит к боли в спине и шее Дефицит какого витамина приводит к боли в спине (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Боли в спине и шее могут появиться из-за дефицита витамина D в организме. Некоторые продукты питания помогут восполнить дефицит и избежать проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.

Почему витамин D важен

Людям, страдающим болью в спине, рекомендуется проверить уровень витаминов. Исследования показывают, что недостаток витамина D может вызвать боли в костях и пояснице, шее и мышечные спазмы.

Витамин D поддерживает здоровье костей, улучшая усвоение организмом кальция и метаболизм костей. Недостаток витамина D может увеличить шансы на развитие заболеваний, связанных с костями, таких как остеопороз и саркопения, включающий утрату мышечной массы.

Рецептор витамина D можно найти в нервных клетках, известных как ноцицепторы, отвечающие за выявление боли. Этот витамин также может оказывать влияние на пути сигнализации о боли в организме, потенциально влияя на хроническую боль.

Симптомы дефицита могут быть едва заметными и нечеткими, что затрудняет определение.

Как правило, дефицит витамина D устраняется с помощью добавок вместе с корректировкой диеты и образа жизни.

К тому же витамины B12 и C также могут способствовать боли в спине:

  • Витамин B12: недостаток может привести к неврологическим проблемам, включая боль в спине, связанную с нервами. Этот витамин имеет решающее значение для поддержания здоровья нервов, особенно спинного мозга
  • Витамин С: недостаток приводит к боли в спине, поскольку он отрицательно влияет на выработку коллагена. Кроме того, недостаточный уровень связан с болью в шее

Магний также играет ключевую роль в активации витамина D, поэтому следует включить этот минерал в свой рацион.

Продукты, богатые витамином D

К таким продуктам относятся:

  • жирная рыба
  • яичные желтки
  • каши
  • молоко и соки
  • йогурт
  • говяжья печень

Ранее мы сообщали о 5 симптомах, свидетельствующих о дефиците витаминов и проблемах со здоровьем.

Читайте также о преимуществах витамина D для здоровья сердца.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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