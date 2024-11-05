Дефицит этого важного витамина приводит к боли в спине и шее
Боли в спине и шее могут появиться из-за дефицита витамина D в организме. Некоторые продукты питания помогут восполнить дефицит и избежать проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Mirror.
Почему витамин D важен
Людям, страдающим болью в спине, рекомендуется проверить уровень витаминов. Исследования показывают, что недостаток витамина D может вызвать боли в костях и пояснице, шее и мышечные спазмы.
Витамин D поддерживает здоровье костей, улучшая усвоение организмом кальция и метаболизм костей. Недостаток витамина D может увеличить шансы на развитие заболеваний, связанных с костями, таких как остеопороз и саркопения, включающий утрату мышечной массы.
Рецептор витамина D можно найти в нервных клетках, известных как ноцицепторы, отвечающие за выявление боли. Этот витамин также может оказывать влияние на пути сигнализации о боли в организме, потенциально влияя на хроническую боль.
Симптомы дефицита могут быть едва заметными и нечеткими, что затрудняет определение.
Как правило, дефицит витамина D устраняется с помощью добавок вместе с корректировкой диеты и образа жизни.
К тому же витамины B12 и C также могут способствовать боли в спине:
- Витамин B12: недостаток может привести к неврологическим проблемам, включая боль в спине, связанную с нервами. Этот витамин имеет решающее значение для поддержания здоровья нервов, особенно спинного мозга
- Витамин С: недостаток приводит к боли в спине, поскольку он отрицательно влияет на выработку коллагена. Кроме того, недостаточный уровень связан с болью в шее
Магний также играет ключевую роль в активации витамина D, поэтому следует включить этот минерал в свой рацион.
Продукты, богатые витамином D
К таким продуктам относятся:
- жирная рыба
- яичные желтки
- каши
- молоко и соки
- йогурт
- говяжья печень
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