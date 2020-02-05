Кабмін спростив початок робіт з будівництва доріг

Швидкісні автобани в Україні (facebook.com/ukravtodor.gov.ua)

Відповідні зміни пришвидшать відновлення українських доріг

Кабінет міністрів на засіданні 5 лютого скасував обов'язкове одержання дозволу від Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБі) про початок робіт з капітального будівництва автомобільних доріг загального користування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, відповідні зміни пришвидшать відновлення українських доріг.

"Сьогодні уряд запровадив експеримент, який дозволить витрачати час на роботи, а не на папери. Дерегуляція робіт з капітального ремонту доріг пришвидшить відновлення автошляхів України", - зазначив міністр.

Повідомляється, що тепер підрядник зможе приступити до виконання робіт без дозволу ДАБі, залучивши до будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг на конкурсних засадах незалежного інженера-консультанта у сфері дорожнього будівництва.

"Роботи страхуватимуться на період їх виконання та гарантійного строку якості, натомість процедури максимально скоротяться. У результаті реалізації експерименту буде зекономлено до 4 місяців часу. У світовій практиці економія внаслідок залучення інженера-консультанта становить до 15% від вартості будівництва", - зазначив Криклій.

За його словами, відповідний експеримент запроваджується із терміном реалізації до 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, раніше уряд анонсував у 2020 році тотальні зміни в дорожній галузі. Зокрема, планується відремонтувати близько 6 тис. автомобільних шляхів.

Також РБК-Україна повідомляло, що у 2020 році в Україні планується розпочати будівництво мережі швидкісних шосе і автомагістралей з максимально допустимою швидкістю 110-130 км / год.