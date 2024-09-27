Диалектические украинские слова, значения которых вы точно не знаете: они вас удивят и насмешат

Знаете ли вы все значения слов и выражения из своего родного края? Украинский язык богат диалектами, которые могут удивить даже самых осведомленных языковедов.

Какие диалектические слова могут разнообразить вашу речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Єдині .

Бабульки - "бульбашки на воді під час дощу" или "плоди картоплі з насінням". Вы могли бы подумать о бабушках на лавочке у подъезда, но нет, у гуцульского диалекта есть совсем другие определения этого слова.

Бігун - мы привыкли к тому, что так называют бегущего мужчину. Однако в Одесской области так называют стержень, на который навешивают ворота или двери. А "бігункою" называют диарею или свинку, которой полгода.

Блуд вчепивсі - заблудившийся человек. Может показаться, что гуцулы говорят о венерических болезнях, но нет, они подразумевают, что какая-то нечисть запутала человека, поэтому он заблудился.

Прати у вагонах - Первое, что приходит на ум, это то, что кто-то стирает в поезде. Но так в Одесской области называют корыто. А "вагонцями" - глубокую тарелочку для первых дел.

Вовк - заболевание прямой кишки на Гуцульщине или сердечник арбуза в Одесской области. Даже у такого обычного слова есть диалектические значения в других регионах.

Галька - нижняя юбка с кружевом. Слыша это слово, в голове появляется картинка мелких камешков на берегу моря. А во Львовской области это название элемента одежды.

Говорити пустої - употреблять нецензурную лексику. Можно подумать, что это описывает человека, говорящего что-то бессмысленное, однако, гуцулы говорят так о непристойных словах.

Груба людина - грубым человеком можно назвать не только невоспитанного и резкого человека, но еще и беременную женщину.

Дирун - окунь. Сначала может показаться, что слово дерун написано с ошибкой, но на самом деле так в Одесской области называют рыбу окунь.

Добро - хорошо или достаточно. Добро, это не только то, что мы привыкли называть добром. Для Львовской области это еще и обозначение, что чего-то достаточно или слово, чтобы выразить согласие с собеседником.

Котик - лодыжка. Вы можете знать много значений слова котик, однако точно не знали гуцульское определение части ноги.

Підбивати - заправлять (салат, борщ). Вы могли знать непосредственное значение этого слова, но не знать Львовского определения.

Піший - кустовой. Мы привыкли к значению "той, хто ходить пішки", однако во Львовской области кустовую фасоль называют "піша фасоль". А на Бойковщине "піший віз" это деревянная телега со стремянками.

Розсіл, росіл - бульон. Мы привыкли к тому, что так называют раствор, которым заливают овощи для маринования или консервации. Однако так говорят не во всех регионах Украины.