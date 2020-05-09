ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чернишов вперше розповів про стан Заворотнюк: сильно поправилася

STYLERПерсони    09.05.2020 - 12:40
Чернишов вперше розповів про стан Заворотнюк: сильно поправилася
Заворотнюк новини 2020 (фото: facebook.com.Zavorotnyuk71)

Заворотнюк відчуває себе краще, ніж раніше

Анастасія Заворотнюк, якій восени діагностували злоякісну пухлину головного мозку, на даний момент почувається краще, проте говорити про свій стан на публіку відмовляється. Про це інформують росЗМІ.

З'явилися нові відомості про стан актриси. "Щойно говорив з Петром Чернишовим. Він сказав, Настя у будинку, поруч з ним. І вона добре себе почуває. Медики погодилися відпустити її додому на самоізоляцію. Лікарі вирішили, що вона може обходитися без цілодобового спостереження", - повідомляють джерела.

Про повне одужання говорити зарано, проте пізніше актриса зможе повернутися до нормального життя і працювати. Після хвороби у Заворотнюк з'явилася набряклість навколо очей і випало волосся. Через гормональні препарати знаменитість сильно поправилася. Проте це не найважливіше. Головне, що вона змогла побороти хворобу.

"Ясно мислить, спілкується. Єдине - швидко втомлюється. Один час вона переміщалася в кріслі, але зараз встає, ходить сама. Вона спілкується з рідними, донькою. Посміхається, настрій прекрасний. Мобільним телефоном та інтернетом поки користуватися не хоче, телевізор теж не дивиться, щоб не хвилюватися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що дочка Заворотнюк зробила відверте визнання про маму. Вона розповіла, що її мати дуже сильно їй допомогла подолати страх, який у неї виник після переїзду в США, де вона поступила в університет.

Ми писали, що коханець Заворотнюк зробив гучну заяву про коронавирус 2020.

Теги Новини України Анастасия Заворотнюк
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся