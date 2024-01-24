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Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма "Титаник" (фото)

Среда 24 января 2024 21:58
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Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма "Титаник" (фото) Как изменились главные актеры фильма "Титаник" (фото: Кинориум)
Автор: Юлия Любченко

Более 26 лет назад на экраны вышел один из самых романтичных фильмов "Титаник". Он сразу стал популярен среди зрителей и заслужил много кинопремий. Важен факт, что эта кинолента основана на реальных событиях.

РБК-Украина (проект Styler) решило показать вам, как сейчас смотрятся актеры "Титаника".

При подготовке материала были использованы источники: Кинориум.

Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо сыграл главную роль молодого и решительного парня по имени Джек. Тогда благодаря своему персонажу актера считали секс-символом. Но с годами он, конечно, изменился и набрал в весе.

Ди Каприо сыграл десятки главных ролей, которые делают его более популярным, но образ Джека все еще преследует его. Сегодня Леонардо продолжает свою карьеру и остается привлекательным мужчиной.

Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)

Леонардо Ди Каприо (фото: Кинориум)

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет сыграла главную женскую роль, ее персонажем стала молодая девушка по имени Роуз, сочетающая в себе нежность, красоту и незаурядную смелость. Со времен "Титаника" Кейт снялась во многих лентах и одной из самых ярких является "Месть от Кутюр".

Сейчас актриса выглядит невероятно красиво, такое впечатление, что она остановила время и все еще сохраняет свой образ Роуз.

Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)

Кейт Уинслет (фото: Кинориум)

Фрэнсис Фишер

Актриса сыграла роль матери Роуз, которую зрители знают, как Руфь. Эта роль была яркой и надолго запомнилась поклонникам фильма. Однако после "Титаника" она появляется на экранах. Сейчас женщина выглядит красиво и смогла сохранить огонь в глазах.

Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)

Фрэнсис Фишер (фото: Кинориум)

Бернард Гилл

Утонувший капитан корабля сыграл Бернард Гилл. Его роль была эмоциональной и яркой, ведь Гилл проявил все эмоции. Пока мужчину редко можно увидеть на экранах, однако он продолжает сниматься в фильмах.

Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)

Бернанд Гилл (фото: Кинориум)

Билли Зейн

Невеста Роуз, по имени, Каледон Хокли сыграл Билли Зейн. Его роль не была легкой, ведь персонаж, мягко говоря, не идеал, однако он отчаянно боролся за свою женщину. Сейчас Зейн выглядит гораздо старше, но его легко можно узнать в толпе.

Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)Как сейчас выглядят главные актеры трагической истории любви из фильма &quot;Титаник&quot; (фото)

Билли Зейн (фото:Кинориум)

Ранее мы рассказывали о 5 самых популярных фильмах 2023 года.

Также читайте наш материал о 9 лучших ролях оскароносной Кейт Уинслет.

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