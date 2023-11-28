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Оксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьники

Вторник 28 ноября 2023 18:13
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Оксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьники Оксен Лисовой (фото: facebook.com/oksenlisovyi)
Автор: Юлия Любченко

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры отправятся к школьникам в Донецкую, Луганскую и Херсонскую области.

О том, какие именно ноутбуки получат дети, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Facebook -страницу министра.

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры поедут к украинским школьникам

Ранее мы уже писали о том, что школьникам должны выдать ноутбуки для обучения. А на днях Министр образования и науки Украины показал, как выглядят специальные компьютеры школьников и отчитывался о том, что они уже отправлены в назначенные города на личной странице в Facebook.

"Передали 2 000 хромбуков для дистанционного обучения в школах. Благодаря поддержке Save the Children in Ukraine, удастся обеспечить специальными ноутбуками школьников из трех областей Украины. Эти девайсы прежде всего предназначены для детей из социально уязвимых категорий", - пишет Лисовой.

Также Оксен добавил, что половину девайсов, а это 1 тысяча единиц, уже передали детям из Луганской и Херсонской областей. Школьники из Донбасса получат хромбуки до конца года, то есть, до конца декабря.

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьникиОксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьники

Хромбуки для украинских детей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Однако по статистике, которую привел министр, именно Донецкая область получает больше компьютеров:

  • Донецкая область - 915 ноутбуков
  • Херсонская область - 860 ноутбуков.
  • Луганская область - 225 ноутбуков

"В местах, где проводить очное обучение невозможно, мы ищем другие варианты, чтобы обеспечить детям доступ к образованию. Именно поэтому техника от Save the Children предназначена для детей из тех областей, в которых большинство школ осуществляет обучение дистанционно", - отмечает Оксен.

Мужчина поблагодарил партнеров за поддержку и добавил сайты, на которых можно отслеживать поступление хромбуков в указанные места образования.

Вскоре дети, которіе живут и обучающиеся в наиболее опасных областях, смогут иметь доступ к технике для получения знаний и своего будущего.

Оксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьникиОксен Лисовой показал, какие компьютеры получат украинские школьники

Хромбуки для украинских детей (фото: facebook.com/oksenlisovyi)

Ранее мы рассказывали о том, что Оксен Лисовой назвал основные ценные качества украинцев.

Также читайте наш материал о том, что Оксен Лисовой объяснил, как реорганизация повлияет на работу НАУ.

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освіта в Україні Оксен Лісовий