Львовских школьников со следующего семестра ждут важные изменения: что известно

Уже со следующего семестра львовским школьникам увеличат количество уроков физкультуры и объединят их в пары. Такое решение принял исполнительный комитет Львовского городского совета 8 декабря.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ЛГС в Facebook .

Что известно об изменениях

Со следующего семестра ученики всех классов во львовских школах будут иметь по две пары по физкультуре в неделю - два урока по 1,5 часа.

"Сейчас в каждой школе у нас есть три урока физической культуры. Они проходят по одному занятию в разные дни в течение недели. При таких условиях не всегда удобно организовать урок должного качества: пока дети придут, переоденутся, пока проведут разминку, то уже фактически нужно завершать урок. С нового семестра у детей будет полноценный большой урок физкультуры", - заявляет руководитель управления образования ЛГС Андрей Закалюк.

Также он отметил, что школы должны учесть нововведения при составлении расписания уроков на второй семестр учебного года, чтобы проведение уроков физкультуры было качественным и эффективным.

5 наибольших изменений во львовских школах в этом году

Ранее мы подробно рассказывали о 5 главных изменениях во львовских школах , которые реализуют в 2023-2024 учебном году.

Школы имеют право самостоятельно выбирать формат обучения. В приоритете очный вариант, особенно для начальных классов. Но для этого учреждения должны быть обеспечены укрытием, которое вмещает всех участников учебного процесса.

Зимние каникулы планируют сделать длиннее, поэтому и учебный год продлится до конца июня. Такие изменения нужны, чтобы наверстать вынужденные перерывы в образовательном процессе, которые могут возникать из-за военных действий.

Для учеников был разработан практикум по минной безопасности. Этот курс будут преподавать детям всех возрастов, специально адаптировав учебный материал.

Упрощенную образовательную программу ввели для детей, которые выехали за границу и параллельно учатся в иностранной и украинской школах.

Запретить ученикам пользоваться телефонами во время учебного процесса советовали руководителям школ, однако дирекции сами должны принимать такое решение.