Во львовском городском транспорте изменятся условия оплаты: что известно

С 11 декабря на всех городских маршрутах Львова станет доступна безналичная оплата за проезд. Ее можно будет осуществить не только банковской картой или устройством с NFC, но и транспортной картой ЛеоКарт. При этом пассажиры также смогут оплатить проезд наличными водителю.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Львовского городского совета.

Что известно об изменениях во львовском транспорте

Соответствующие изменения по поводу оплаты принял горсовет 8 ноября. Уже через неделю начнут продавать транспортные карты ЛеоКарт. Их можно будет купить и пополнить в киосках Интерпресс и в терминалах EasyPay.

"В начале развертывания сети приобрести ЛеоКарт все жители громады смогут на 39 точках, а уже с 1 декабря их можно будет приобрести на 82 локациях. Стоимость карты составит 60 грн + сумма пополнения. О конкретных адресах точек продаж будет сообщено дополнительно в ближайшие дни", - заявил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

По его словам, безналичный расчет в городском транспорте позволит полностью детинизировать сферу перевозок во Львове, а также эта система даст полный учет пассажиров и средств на каждом из маршрутов.

Льготные удостоверения не будут действовать

В ЛКП "Львовавтодор" предупреждают: со дня внедрения безналичной оплаты право на льготный проезд предоставляется только при наличии персонализированной транспортной карты ЛеоКарт. Удостоверения, предоставляющие право на льготный проезд, в общественном транспорте Львова с 11 декабря уже не будут действовать. Так что львовян, имеющих право на льготный проезд, призывают уже подавать документы на персонализированные ЛеоКарты.

Также в компании напоминают, что пассажирам, оплачивающим за проезд наличными, нужно хранить билет на протяжении всей поездки, а владельцы Леокарт должны валидировать проезд.

Отметим, что в троллейбусах и трамваях можно будет оплатить проезд через Приват24 до тех пор, пока не примут специальное решение исполкома. Также будут действовать и проездные карты.

Как оформить льготную Леокарт, можно узнать здесь.

Добавим, что в начале июня в транспорте Львова начали тестировать безналичную оплату за проезд. В настоящее время она действует на 20% городских автобусных маршрутов.